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NBA／厄文被噓爆影響表現？籃網主帥：跟球迷無關

▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-30 14:38:09

籃網球星Kyrie Irving(厄文)首度在季後賽重返前東家塞爾提克主場，賽前喊話主場球迷「不樂見種族歧視失焦球賽」引起討論，不過此役Irving僅拿到16分，籃網也吞敗，今(30)日總教練Steve Nash(奈許)認為，他發揮不佳和球迷無關。

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Irving過去幾度發言被解讀承諾長留波士頓，最後選擇跳槽籃網，讓不少綠衫軍球迷無法諒解，Irving在賽前表示，波士頓球迷種族歧視的狀況始終存在，不希望他現身球場時，再次聽到場邊傳來不甘入耳的字眼，盼球迷聚焦球賽。

不過球迷當然沒放過這個機會，只要Irving拿到球就狂噓伺候，最後他全場17投6中，僅拿到16分，尤其上半場只有2分，更是追平生涯最低半場得分。

G4明天繼續在綠衫軍主場進行，今天結束訓練後，Nash表示，「Irving在G3沒有發揮正常水準，但我覺得這跟現場球迷無關。球員總會有起伏的時候，我們都清楚他有多優秀，也知道他能應付好那種環境。」

籃網是本季奪冠大熱門，目前系列賽以2比1領先塞爾提克，除了Irving要回神重新讓三巨頭連線外，嚴防在G3轟下50分的綠衫軍主將Jayson Tatum也是重點。

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