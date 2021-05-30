COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

主播確診7日「失去嗅覺味覺」　為氣喘老公拒絕住院

▲林彥汝確診第7日失去嗅覺、味覺，也不敢將確診的老公獨自留在家。（圖／林彥汝臉書）
▲林彥汝確診第7日失去嗅覺、味覺，也不敢將確診的老公獨自留在家。（圖／林彥汝臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-30 16:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，且死亡人數居高不下，華視主播林彥汝日前自曝一家三口確診，她今（30日）再度透露確診第7日的症狀是「失去嗅覺與味覺。」雖然幸運被通知有兩個病床，但卻不敢讓有氣喘症狀的老公獨自在家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林彥汝老公確診新冠後，情況嚴重。（圖／林彥汝臉書）
▲林彥汝老公確診新冠肺炎後，情況嚴重。（圖／林彥汝臉書）
林彥汝在臉書發文表示，昨（29日）晚上很幸運的被通知有病房，可以將自己與兒子先行送醫，但她斷然拒絕，因為老公有氣喘跟過敏病史，不能讓他一人待在家裡。

林彥汝接著分享可怕的驚險故事，老公自發病以來，一直呼吸不到空氣 ，半夜情況更嚴重，全身無力、臉色極慘，坦言人生第一次打119叫救護車，短短15分鐘就像一輩子一樣漫長，唯一慶幸的是小孩入睡，沒有見到這一幕。

因為這次的經驗，林彥汝提醒居家隔離絕對不能單獨一人，也擔心有人會害怕交叉感染，把家人關在單獨ㄧ室，可一旦症狀發作，恐怕來不及發現送醫，所以「我現在都會要求先生在房間時，門必須打開，隨時可照看。」

▲林彥汝主播今（29）晚在臉書發出4分鐘長的影片，內容提及自己在六天前（5月24日）確診新冠肺炎。（圖／翻攝林彥汝臉書）
▲林彥汝主播29日表示自己在5月24日確診新冠肺炎。（圖／翻攝林彥汝臉書）
此外，她發現近期防疫旅館出事的人很多，便思考到「之前被安排到防疫旅館或檢疫所的人 是否都不應該被單獨隔離？」、「若有慢性病或氣喘的人或老人家突然發作昏倒，誰能看見？」直言：「醫療量能緊繃是事實，而病毒讓我們隔離害怕，只有時常互相主動關心， 一定要主動再主動。」

▲依指揮中心公布的個案數，可以看出這波本土疫情逐漸有趨緩的走向。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的個案數，可以看出這波本土疫情逐漸有趨緩的走向。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
37.52%62.48%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.07%31.93%
2021-05-27-2021-05-30
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
即時
推薦閱讀