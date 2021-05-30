主播確診7日「失去嗅覺味覺」　為氣喘老公拒絕住院

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林彥汝在臉書發文表示，昨（29日）晚上很幸運的被通知有病房，可以將自己與兒子先行送醫，但她斷然拒絕，因為老公有氣喘跟過敏病史，不能讓他一人待在家裡。
林彥汝接著分享可怕的驚險故事，老公自發病以來，一直呼吸不到空氣 ，半夜情況更嚴重，全身無力、臉色極慘，坦言人生第一次打119叫救護車，短短15分鐘就像一輩子一樣漫長，唯一慶幸的是小孩入睡，沒有見到這一幕。
因為這次的經驗，林彥汝提醒居家隔離絕對不能單獨一人，也擔心有人會害怕交叉感染，把家人關在單獨ㄧ室，可一旦症狀發作，恐怕來不及發現送醫，所以「我現在都會要求先生在房間時，門必須打開，隨時可照看。」
此外，她發現近期防疫旅館出事的人很多，便思考到「之前被安排到防疫旅館或檢疫所的人 是否都不應該被單獨隔離？」、「若有慢性病或氣喘的人或老人家突然發作昏倒，誰能看見？」直言：「醫療量能緊繃是事實，而病毒讓我們隔離害怕，只有時常互相主動關心， 一定要主動再主動。」
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