護理師累翻！她一做「4件事」秒爆哭　悲喊：看不到盡頭

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，確診人數已破6千人，雙北醫療瀕臨崩潰，不僅篩檢量暴增，再加上不斷被送入院的患者塞爆醫院，讓醫護人員不堪負荷；對此，護理師林婷就在臉書發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了」，並透露下班後有「4件事不敢做」，因為一個觸點，就會爆哭。





我是廣告 請繼續往下閱讀

在新北某醫院工作的護理師林婷，昨（29）日下班後在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了，已經不知道要跟大家說些什麼，下班放空，目前就是我們的日常」，而她也感謝網友們私訊表達關心及鼓勵，但被問到「你們還好嗎」，她則是無奈表示「......」回應。





林婷接著說道，每天下班後，護理師們不敢聊天、不敢互問「你還好嗎？」、不敢打電話回家給爸媽，也不敢碰家人和小孩，「因為一個觸點，就會想哭，不對，會爆哭」。





▲護理師林婷在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》）

面對看不到盡頭的未來，林婷也直呼「不敢想明天，我原本沒這麼負面的，但，床位不夠、醫護人力不夠、醫療物資也不夠，大家還在擔心冰箱裡有沒有雞蛋嗎？那你們知道我們醫療擔心什麼嗎」，最後林婷也不忘呼籲民眾，「好好的待在家，好好的保護自己」。





貼文一出，也讓大批網友相當不捨，紛紛留言替她加油打氣，「謝謝在前線打仗的第一線醫護人員，我們有乖乖待在家沒有亂跑」、「真的很感謝醫護人員守護著我們，每次看到妳們的工作照片或是影片，真的很感動」、「我只要待在家裡耍廢就是防疫達人，醫護人員是站在第一線，感謝醫護人員付出，我和我家人乖乖待在家裡」、「謝謝你們的付出，我們乖乖在家」、「您辛苦了，為了您們我們會待在家不亂跑」。（編輯：郭佩蓉）



