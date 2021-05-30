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護理師累翻！她一做「4件事」秒爆哭　悲喊：看不到盡頭

▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，雙北醫療瀕臨崩潰，對此，護理師林婷就在臉書發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了」，並透露下班後有4件事不敢做，因為一個觸點，就會爆哭。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，雙北醫療瀕臨崩潰，對此，護理師林婷就在臉書發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了」，並透露下班後有4件事不敢做，因為一個觸點，就會爆哭。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-30 16:02:01

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，確診人數已破6千人，雙北醫療瀕臨崩潰，不僅篩檢量暴增，再加上不斷被送入院的患者塞爆醫院，讓醫護人員不堪負荷；對此，護理師林婷就在臉書發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了」，並透露下班後有「4件事不敢做」，因為一個觸點，就會爆哭。

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在新北某醫院工作的護理師林婷，昨（29）日下班後在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文，表示「雙北護理師真的太累、太慘了，已經不知道要跟大家說些什麼，下班放空，目前就是我們的日常」，而她也感謝網友們私訊表達關心及鼓勵，但被問到「你們還好嗎」，她則是無奈表示「......」回應。

林婷接著說道，每天下班後，護理師們不敢聊天、不敢互問「你還好嗎？」、不敢打電話回家給爸媽，也不敢碰家人和小孩，「因為一個觸點，就會想哭，不對，會爆哭」。

▲護理師林婷在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林婷一下吧
▲護理師林婷在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》）

面對看不到盡頭的未來，林婷也直呼「不敢想明天，我原本沒這麼負面的，但，床位不夠、醫護人力不夠、醫療物資也不夠，大家還在擔心冰箱裡有沒有雞蛋嗎？那你們知道我們醫療擔心什麼嗎」，最後林婷也不忘呼籲民眾，「好好的待在家，好好的保護自己」。

貼文一出，也讓大批網友相當不捨，紛紛留言替她加油打氣，「謝謝在前線打仗的第一線醫護人員，我們有乖乖待在家沒有亂跑」、「真的很感謝醫護人員守護著我們，每次看到妳們的工作照片或是影片，真的很感動」、「我只要待在家裡耍廢就是防疫達人，醫護人員是站在第一線，感謝醫護人員付出，我和我家人乖乖待在家裡」、「謝謝你們的付出，我們乖乖在家」、「您辛苦了，為了您們我們會待在家不亂跑」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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