台積電2日線上技術論壇　聚焦先進製程

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根據台積電官網資訊，2021年線上技術論壇將於6月1日於北美、6月2日於中國、 歐洲、台灣同步登場，將由台積電總裁魏哲家率領高階主管專題演講，釋出產業動態與技術演進，也將成為市場關注半導體產業的關鍵風向球。
依據台積電釋出的線上技術論壇預告片段，影片中預告，台積電將釋出技術演進至3奈米乃至更先進製程的藍圖。產業人士觀察，依照蘋果客戶需求，3奈米應該還是維持2022年下半年量產，但市場仍關注台積電3奈米的量產時程是否提前。
產業人士補充，另外一個重點則是台積電2奈米試量產時程。台積電目前2奈米只提到進入技術研發階段，尚未對外揭露試量產時程；而2奈米將採用環繞閘極（GAA）架構，競爭對手三星電子緊追不捨，搶先在3奈米製程就採用GAA。
台積電並將今年資本支出自原訂的250億美元至280億美元，調高至300億美元，因應5G與高效能運算大趨勢，驅動未來幾年對先進製程及特殊製程需求高成長。
至於先進製程技術進展，台積電原先預期，5奈米製程今年將貢獻20%營收，4奈米製程預計2021年下半年試產，並於2022年量產，3奈米製程將於2021年試產，並依原訂進度在2022年下半年量產。
儘管外界對重複下單情況存有疑慮，不過，台積電總裁魏哲家預期，未來18個月供應鏈都將維持吃緊狀態，台積電在2021年至2023年的3年間預計投入1000億美元增加產能，支持領先技術的製造和研發。破除市場可能庫存調整的疑慮。（編輯：黃國倫）1100530