陳庭妮合體劉冠廷眼睛哭腫 《火神》最催淚一幕被剪掉
消防職人劇《火神的眼淚》昨（29）日播出大結局，劇組晚間11點在官方臉書開直播，與1萬名網友線上分享拍攝花絮，陳庭妮追劇追到暴哭，雙眼腫成核桃，見到劉冠廷第一句話就是「義陽（角色名）抱一個」，顯然尚未抽離情緒，馬力歐也透露，陳庭妮一場劇力萬鈞的表演沒被收錄，非常可惜。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-30 16:12:06｜2021-05-30 16:21:30
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《火神的眼淚》結局發生娛樂城大火，林義陽（劉冠廷 飾）遭到視錢如命的商人與外行領導內行的學者消防局長夾殺，在火場裡枉送一條性命，徐子伶（陳庭妮 飾）眼看雲梯車射水後娛樂城爆燃，爬著關東梯就要上去救人，被分隊長（馬力歐 飾）及時攔住，只能眼看男友葬身火海，撕心裂肺哭喊：「林義陽！」讓不少觀眾熱淚盈眶。
馬力歐在直播中透露，其實導演蔡銀娟、製作人李志薔還拍了一顆慢動作鏡頭，畫面從上方鳥瞰，陳庭妮爬關東梯時被馬力歐攔住，整個人往後躺下來，「庭妮往後躺那顆鏡頭太屌了，怎麼沒用呢？我抱子伶那一顆太美了」，雖然陳庭妮這場表演成為遺珠，觀眾無緣見到，不過播出的版本也足夠動容，元康、林柏宏都哭到不行。