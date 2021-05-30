高雄30日再現1起本土確診　因風險不高足跡不予公布

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高雄分到2萬1000劑新冠肺炎疫苗，高市府以第一線醫護優先施打為原則，分配給警察的僅有500劑，引發基層員警不滿，對此，市長陳其邁強調，市府將依據警察局所提供的3000位名單於下週打好打滿。陳其邁也強調，疫苗施打市府已排定順序，若沒有經過醫師或醫療機構評估就要依排定的順序施打。
至於，外送員、計程程司機因用餐地點不固定，陳其邁也宣布只要選擇通風良好、用餐保持社交距離2公尺及用餐時不與他人交談三項原則。
另外，針對高市府調查發現近期確診者的足跡近８成在傳統市場，陳其邁表示，菜市場是民生物資採買地點，先前要求實聯制、戴口罩與人流管制，今天是宣導最後一天，明天休市一天，環保局會對市場大消毒，他建議民眾每週選擇一天採買，買好買滿。不過陳其邁進一步建議民眾依照身分證字號單雙數選擇採買，單號建議是三、五、日，雙號則是二、四、六；每周一次，買好買滿。
同時為管制人流移動，避免擴散風險，陳其邁也認為，現階段找家教老師到府教學也不要，因為5人以下非屬家人的室內聚會是禁止的，就算2、3個也盡量不要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。