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高雄30日再現1起本土確診　因風險不高足跡不予公布

▲高雄市長陳其邁強調，市府將依據警察局所提供的3000位名單於下週打好打滿。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁強調，市府將依據警察局所提供的3000位名單於下週打好打滿。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2021-05-30 16:48:06

新冠肺炎本土疫情持續蔓延，高雄市今（30）日新增1例新冠確診個案，為案8085檢驗值是CT11.8，戶籍及居住地均在高雄市，不過5月28日發病前兩週有明確雙北旅遊史，與台南家人接觸，可傳染期匡列與風險主要是在台南市，目前匡列其家族5人，發病前3日無高市活動史，相關足跡因風險不高所以不予公布。

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▲110年5月29日高雄市COVID-19疫苗接種進度與執行策略。（圖／高市衛生局提供）
▲110年5月29日高雄市COVID-19疫苗接種進度與執行策略。（圖／高市衛生局提供）
高雄分到2萬1000劑新冠肺炎疫苗，高市府以第一線醫護優先施打為原則，分配給警察的僅有500劑，引發基層員警不滿，對此，市長陳其邁強調，市府將依據警察局所提供的3000位名單於下週打好打滿。陳其邁也強調，疫苗施打市府已排定順序，若沒有經過醫師或醫療機構評估就要依排定的順序施打。

▲無固定用餐地點人員用餐事項。（圖／高市衛生局提供）
▲無固定用餐地點人員用餐事項。（圖／高市衛生局提供）
至於，外送員、計程程司機因用餐地點不固定，陳其邁也宣布只要選擇通風良好、用餐保持社交距離2公尺及用餐時不與他人交談三項原則。

▲陳其邁建議民眾依照身分證字號單雙數選擇採買每周一次，買好買滿。。（圖／高市衛生局提供）
▲陳其邁建議民眾依照身分證字號單雙數選擇採買每周一次，買好買滿。。（圖／高市衛生局提供）
另外，針對高市府調查發現近期確診者的足跡近８成在傳統市場，陳其邁表示，菜市場是民生物資採買地點，先前要求實聯制、戴口罩與人流管制，今天是宣導最後一天，明天休市一天，環保局會對市場大消毒，他建議民眾每週選擇一天採買，買好買滿。不過陳其邁進一步建議民眾依照身分證字號單雙數選擇採買，單號建議是三、五、日，雙號則是二、四、六；每周一次，買好買滿。

同時為管制人流移動，避免擴散風險，陳其邁也認為，現階段找家教老師到府教學也不要，因為5人以下非屬家人的室內聚會是禁止的，就算2、3個也盡量不要。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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