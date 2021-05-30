防疫不忘安檢！海巡署第五岸巡隊查獲漁船走私香菸

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海巡署南部分署第五岸巡隊隊長陳志豪表示，該隊鹽埔安檢所海巡人員，是於29日晚間，在屏東縣東港鹽埔漁港，針對進港的明鎰發1號漁船執行安全檢查時，在船艙內發現私菸，乃配合第五海巡隊、高雄查緝隊、鳳山查緝隊及偵搜犬區隊實施聯合查緝，經完成清艙檢查後，私菸計12萬4500包，市價約值900萬元，以及疑似偽冒藥品一批，並將所查扣的私菸交由屏東縣政府財稅局辦理裁罰事宜，而疑似偽冒藥品將待確認成份後，移送主管機關裁處。
陳志豪指出，該隊鹽埔安檢所海巡人員，發現東港籍明鎰發1號漁船是於5月27日出港，於29日晚間9時進港時，安檢人員查覺船長神情有異，隨即編組專案人員實施聯合檢查，並在船尾發現一處密艙，進入搜索後，共起出「大七7毫克」私菸及疑似偽冒藥品一批。
陳志豪說，此次查獲之私菸及藥品，有賴該隊人員在防疫期間，除了做好防疫工作外，仍堅持不懈落實安檢工作，進而一舉破獲此案，成功阻止私菸及疑似偽冒藥品流入市面，有效維護國人健康。
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