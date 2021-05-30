該升級四級警戒？台大醫提「2重點配套」：除非萬不得已

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王明鉅認為，每個製造業的工廠仍然可以每天開工，只是需要有充分的配套措施，才能以這個每天持續有數百人確診、幾十人死亡，但又不封城能繼開工的方式一直撐下去，但這個模式要付出的代價是，會有很大量的確診病人死亡。而要維持此「小火中火悶燒的模式而不封城」，需要的配套措施有兩樣，一是「儘可能減少感染者的人數」，二是「對所有的感染者，必須作好分流」。
要做到上述兩點，王明鉅也指出要有「大量且正確的篩查能力，目標是讓所有的已感染者都被找到而且被隔離」以及「足夠的有醫療或至少是照護能力的額外有能力擔供醫療服務的空間、醫療人員與監測與照護能力或科技，來處理突然爆增的病人的需求」。不過就目前來看，他也認為現在的檢驗量能仍然遠遠不足。
王明鉅表示，在這個不能嚴格封城以徹底阻斷病毒傳播的困境之下，政府與不能停工的產業及所有企業，更應該一起努力來擴大採檢與檢驗能力與能量。更應該一起努力來擴大在目前的醫院以外的地方收治輕症病人，而且要讓他們安心放心的離開醫院到其他的收容場所去。這不但是為了整個台灣，也是為了自己的工廠能繼續開工的利國利人利己的大事。
因此，「大量的社區篩檢與更多更快更安全的確診輕症收納，不但是此時此刻避免封城與減輕醫療重擔的絕對必要配套措施，更是未來要能在最短時間裡逐漸解封與重新恢復經濟活動，能迅速偵測與反應疫情，進而撲滅疫情是的最重要關鍵。」
王明鉅強調，今年年底，或許台灣就能有足夠的人口數施打疫苗，但他相信至少在未來的一年甚至更久的時間裡，我們都仍然要掌握著上述這二項最重要的武器。擁有了它們，我們也才能以最少的死亡與重症人數，熬到全民打了疫苗的新時代。（編輯：潘毅）
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