傳統市場減少人流防破口　 中市發起「分流運動」

國內疫情嚴峻，民眾儘管已減少出門，但為了三餐，多數婆婆媽媽仍會選擇到傳統市場採買。為免人潮群聚成為防疫破口，台中市政府今（30）日推動「市場分流運動」，按身分證字號尾數單、雙數分流採購，並鼓勵線上採購、一次買足、作伙宣導等，做到兼顧生活與防疫需求。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-30 16:38:24
台中市長盧秀燕表示，推動「市場分流運動」有四大作法。首先，依據市民身分證字號尾數進行「分流採購」，尾數單數的人於每周三、五、日採買，尾數雙數的人於每周二、四、六採買。其次，鼓勵「線上採購」，台中市許多農會建置有線上採購網，推供新鮮蔬果、生鮮及民生物資，台中市民並享有免運費優惠，在家線上採購不用出門，可以避免感染風險。
第三，民眾如果一定要上市場採買，記住「一次買足」原則，少去多買，買好就走。第四，市長呼籲大家幫忙「作伙宣導」，藉由全民主動宣導，讓親朋好友都知道，一起落實市場分流運動四大原則。
經濟發展局表示，台中首創「市場分流運動」，透過身分證字號尾數分流採購，可以減少單日人潮，每周盡量以出門採買一次為原則，一次盡量買足，就可減少出門避免染疫風險。經發局拜託「家中老小多提醒，時時叮嚀分流好」，全民共同抗疫。
農業局指出，採用「線上採購、安心食材宅配到府」方式，可以減少在傳統市場人擠人風險，是防疫存糧好選擇。目前，由各地農會共同設立的「普利共好商城網站」，可以線上採購到霧峰農會的蔬菜箱，大安農會的豬肉製品及新社農會的食用百菇。此外，消費者也可透過普利共好網路商城連結至「台中魚市場」最鮮電商平台，全台魚貨都買得到，疫情期間還有9折優惠。