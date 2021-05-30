雙北病床荒！中央卻只看報表　醫怒酸：當在玩模擬城市？

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，確診人數已破6千人，雙北醫療瀕臨崩潰，但中央、地方針對「病床數」的說法卻相互矛盾，台北市長柯文哲為此怒槓衛福部次長石崇良，而胸腔科醫師蘇一峰也看不下去，今（30）日在臉書PO文酸中央「當在玩模擬城市是吧」？





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醫師蘇一峰在臉書發文，表示病床數到底夠不夠，只要問各醫院第一線急診室醫護人員與住院櫃檯就知道，而對於中央說的「病床一定夠」，只是「分配不均」，他則認為「報表單上的床位，不等於真實床位，病房需要時間施工改建，也要有能上班的醫護人員，才能開床、開病房」。





但中央卻忽視實際狀況，以為取消一人一室的規定，就能將現有床數乘以2，但事實上，雙北醫護人員都知曉，實際執行無法如此快速、順利，這也讓蘇一峰在文末忍不住酸「以上你都不管，認為就是有空床，當自己在玩模擬城市是吧」？





▲醫師蘇一峰在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

台北市長柯文哲昨（29）日為了「病床數」怒槓中央，他認為指揮中心講病床數、房間數的差異，根本是在打口水戰，倘若今日他還在台大醫院當教授，「你（石崇良）敢講那種幹話，我早就病歷砸過去了」，並且呼籲中央不要只坐在辦公室看報表，因為雙北實際醫療狀況根本沒有想像中樂觀。（編輯：郭佩蓉）



