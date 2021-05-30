市場群聚就像一堆火柴 陳其邁：周二起身分證單、雙分流
鑒於群聚感染危險性高，高雄市長陳其邁今（30）日表示，COVID-19傳染性強，所以要減少群聚，比如說像菜市場，人這麼多就像「一堆火柴放在一起」，風險實在很高，所以市場若做不到「實聯制、戴口罩、人員分流管制」，那真的就很抱歉，要請市場休息幾天，而6月1日起市場也將實施身分證單、雙分流，呼籲市民朋友，一周上一次市場，多買，一次就把冰箱塞滿。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-30 16:53:17｜2021-05-30 16:58:53
高雄市長陳其邁表示，高雄市民朋友現在幾乎99%出門都會戴上口罩，所以現在要再把健康的行為能夠更落實，就要減少群聚，大家知道菜市場有內市、外市，但管理是一體的，都要一起納管，從雙北的經驗來看，菜市場都是傳染的熱區，沒有辦法落實人流的管制，那真的就很抱歉，等你能夠做好「實聯制、戴口罩、人員分流管制」的時候，市府才准予市場開放。
陳其邁談到，實聯制對攤商會不會比較麻煩，當然會，但真的要跟大家拜託，市場人這麼多、人山人海，風險實在很高，就像一堆火柴放在一起一樣，所以一定要分流，做不到分流就只好請菜市場「暫停營業」，這個是政策，今天已經是輔導期最後一天，明天周一休市，周二就會按照相關的規定來辦理。
至於菜市場身分證分流，陳其邁也表示，過去口罩實名制的時候，一開始是因為口罩數量供應上比較不足，所以推出按照身分證的號碼單、雙等不同的時間分流採買口罩，經市府觀察了幾個市場和其他縣市的經驗，要請市民朋友大家配合一起做，首先，請市民朋友儘量每周就挑一天，「每週買一次！多買！」，去菜市場買菜，一次就買多一點，把冰箱塞著滿滿的。
再來，身分證假如是1、3、5、7、9的單數，是每周三、五、日去採買，假如身分證是0、2、4、6、8，就是每周二、四、六去買；陳其邁說，大家「一個禮拜買一次就好」，買的時候要看一下身分證的號碼，如果菜市場人太多、人潮壅擠，也沒有辦法管理的情況之下，那就要請菜市場休息幾天，現在也已經指派民政局、警察局等工作人員，明天和菜市場的管委會協商規劃，6月1日起協助菜市場進行人員的分流。
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