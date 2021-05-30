許小姐的「防疫咖啡」為波麗士打氣

「這杯咖啡暖暖der！」，新冠疫情嚴峻，醫護、警消及衛政第一線防疫工作者始終堅守崗位守護台灣，台中北區三民路一家咖啡店業者前日主動送了30杯冰 COFFEE到中市警第二分局永興派出所，並表示係有一位許小姐指定要贈送給波麗士們，向警察投入防疫工作表達感謝之意，也希望這些抗疫英雄能在片刻享用咖啡的時光裡暫時得到喘息。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-30 17:25:40
業者表示為了支持全民防疫，在疫情愈見緊繃下，愈需要正向的能量發聲，因此他們於三級警戒期間推出「抗疫共存計畫」，鼓勵民眾以半價訂購「咖啡」贈送第一線防疫人員，再由業者親送並將致贈者的心意製作成卡片，以咖啡傳遞「愛」的正能量，一位許小姐以實際行動來為這些辛勞的防疫英雄加油打氣「謝謝你們為台灣硬起來！….來杯咖啡，加油！」，希望波麗士們拿到咖啡時，能夠感受到民眾暖暖的善意，大家一起度過這疫情難關。
問為什麼會有半價送咖啡打氣的想法？業者表示，疫情尚未緩和，讓許多認真辛苦經營的店家面臨危機，然而他們選擇共同抗疫，期望透過大家努力付出能在這波疫情中共存，讓一天比一天更好，所以要以自身的專長感謝防疫人員無私為大眾付出，正從外面執勤返所汗流夾背的員警，手裡拿著香醇冰咖啡，消暑又暖心。