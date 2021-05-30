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不跟進身分證管制分流　柯文哲籲：自發性一週只採購兩次

▲台北市長柯文哲30日表示，不打算使用身分證字號限制民眾上街採買，而是希望民眾能自發性一週只採買兩次。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲30日表示，不打算使用身分證字號限制民眾上街採買，而是希望民眾能自發性一週只採買兩次。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-30 17:12:17

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，為了避免疫情擴大，基隆、台中及高雄等地，都有意推動按照身分證字號尾數，管控民眾出門採買的狀況。對此台北市長柯文哲態度較為保留，強調目的是要降低民眾外出與群聚的可能，因此現階段還是以呼籲的方式，希望民眾從下週起，將每週採買的次數減少為兩次，來藉此降低民眾在賣場或市場群聚的機率與規模。

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台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁今天陸續宣布，從下週二起實行身分證尾數單數者，是每周三、五、日去採買；至於雙數者則是每周二、四、六採買，希望能藉此降低市場人潮，降低群聚感染的機率。不過疫情相對嚴重的台北市及新北市則未跟進，新北市長侯友宜表示，市場的性質不同，民眾只要做到「一次買足、減少次數」，比什麼都有用。

台北市長柯文哲也不打算以強制命令跟進。柯文哲強調，傳統市場有自治會的，可以規範減少4分之1的攤販，採「輪流停攤」的方式進行，設法讓市場商圈的人潮下降，「我相信交易金額不會變，因為該買的還是要買，只是拜託你少去多買。」雖然現階段不強制命令，不過成效不佳還是會有進一步行動。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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