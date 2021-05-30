警分局分艙分流　防疫如履薄冰

北部有部分警察人員不幸染疫，勤務運作及人員調度頓時陷入危急狀態，為避免發生類似情況，臺中市政府警察局第二分局自從政府宣布實施「三級警戒」，即積極籌備各項應變措施，力求將疫情阻絕於駐地之外，以確保全體員警執行各項勤業務時，都能夠受到良好的保護。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-30 17:25:03
目前第二分局本部及各所、隊駐地均已規劃適當的分艙分流管制措施，各內外勤單位均按照市府所訂定之標準，依各辦公廳舍環境特性，妥適將各單位人員分組實施混合辦公，並針對偵查隊及交通分隊等特殊任務單位率先實施異地辦公措施，移撥一部分人力至立人派出所辦公，以降低集體感染風險，確保分局一旦發生同仁感染個案時，仍有維繫基本運作能力；此外，該分局於各大型連通式辦公室設置透明塑膠拉簾，以區隔出若干小空間，並配合人流動線引導，減少人群接觸，避免交叉感染。
受理民眾洽公部分，除嚴格量測體溫、要求消毒洗手及落實訪客實名登記外，目前各單位受理報案區民眾座位與員警作業區域分別設有壓克力隔板及透明塑膠拉簾，以阻絕洽公民眾可能攜帶進來的病原，另針對非必要入內之訪客及洽公民眾則採取有效的分流措施，於各駐地戶外通風處所設置訪客接待區、民眾申領文件（如良民證、申請臨時使用道路及司法文書等）及物流傳遞聯合服務中心，並設置臨時偵詢處所，針對可疑個案進行隔離偵詢，為警察同仁及洽公民眾雙方均提供了安全的保障。
分局長蔡元戎呼籲社會大眾，防疫期間請民眾共體時艱，務必配合分局各項防疫措施，以避免群聚感染，全民一心共同抵禦病毒的侵害，同時也叮囑所有警察同仁，務必要嚴格遵守各項防疫措施，落實自我健康管理，以保存整體戰力。