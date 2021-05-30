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中國大打騰訊、阿里巴巴！前10大IT巨頭市值已蒸發22兆

▲《日經新聞》報導，受到中國政府加強管制影響，中國科技巨頭的股價與2月相比已下跌20%至40%不等。（圖／美聯社／達志影像）
▲《日經新聞》報導，受到中國政府加強管制影響，中國科技巨頭的股價與2月相比已下跌20%至40%不等。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-30 17:38:51

中國政府近期不斷加強管控網路科技、金融服務，阿里巴巴、螞蟻集團、騰訊、美團外送等公司都相繼被監管機構約談。《日經聞》報導，在不斷收緊的管控下，中國科技公司的投資人紛紛出逃，前十大IT巨頭的股價從今年2月高點一路下跌近30%，總市值蒸發8千億美元（約22.4兆台幣）。

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中國上海證券交易所股市科創版（STAR板）近期在低位徘徊，騰訊雖然在20日公布財報，1至3月的淨利潤為477億人民幣（74.4億美元），較同比增長65%。但由於北京收緊對科技公司的管制，騰訊股價仍然低迷，週二（25）港股收585.5港元，較2月份歷史高點下跌超過20%。

《日經新聞》指出，早前中國政府表示要加強「反壟斷執法」，調查淘寶、天貓的母公司阿里巴巴，並在今年重罰182億元人民幣；中國央行及監管部門4月傳喚騰訊、京東、美團外送，等13家網路平台，要求其接受政府監管；北京5月10日下令騰訊、百度、阿里巴巴等公司，停止旗下App非法收集用戶資訊，共84款App被要求須於15日內進行改整上報，否則將依法予以處置。

京東、拼多多、快手（短影片平台）、美團，還有以騰訊為主要股東的科技公司股價應聲下跌，和2月高點相比下跌20%至40%不等，總市值蒸發13.5兆港元（174億美元）；百度、陸金所（網路投資平台）、Bilibili（影音平台）則是蒸發約1500億美元，中國前10大科技公司整體市值與2月相比已縮水8010億美元。

《日經新聞》分析，一些中國科技公司的投資者轉向收益更高的人民幣債券，這類債券大多由政府或是中央銀行發行，據統計，截至4月底已有3.6兆美元的資金流入，較同比增長60%。

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▲ 中國政府加強管制科技產業、網路平台，使不少海外投資人轉向債券。（圖／NOWnews資料照／ADR）
而北京在收緊管控網路公司的同時，也強調中國科技要自立自強，擺脫技術「卡脖子」的困境。中國科學院、工程院、科學技術協會週五（28）召開院士大會。中國國家主席習近平強調，科技是立國之器，國家賴之以強，中國新發展格局要實現高水平的自立自強，並提出5個方面部署，包括科技體制改革、加強原始創新能力以及海納全球人才等。

投資銀行認為，中國科技公司仍然具有一定的影響力，騰訊持股佔20%的網路保險科技企業公司「水滴」（Waterdrop）5月7日成功在紐約證交所上市，目前股價為7元，IPO價格12美元。不過現時騰訊等科技公司股價確實被低估，因為北京介入監管的風險使得價格無法上漲。

▲（圖／翻攝自新華社）
▲兩院院士大會、中國科協全國代表大會28日舉行，強調科技「自立自強」的重要性。（圖／翻攝自新華社）
 

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