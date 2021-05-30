中國大打騰訊、阿里巴巴！前10大IT巨頭市值已蒸發22兆

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《日經新聞》指出，早前中國政府表示要加強「反壟斷執法」，調查淘寶、天貓的母公司阿里巴巴，並在今年重罰182億元人民幣；中國央行及監管部門4月傳喚騰訊、京東、美團外送，等13家網路平台，要求其接受政府監管；北京5月10日下令騰訊、百度、阿里巴巴等公司，停止旗下App非法收集用戶資訊，共84款App被要求須於15日內進行改整上報，否則將依法予以處置。
京東、拼多多、快手（短影片平台）、美團，還有以騰訊為主要股東的科技公司股價應聲下跌，和2月高點相比下跌20%至40%不等，總市值蒸發13.5兆港元（174億美元）；百度、陸金所（網路投資平台）、Bilibili（影音平台）則是蒸發約1500億美元，中國前10大科技公司整體市值與2月相比已縮水8010億美元。
《日經新聞》分析，一些中國科技公司的投資者轉向收益更高的人民幣債券，這類債券大多由政府或是中央銀行發行，據統計，截至4月底已有3.6兆美元的資金流入，較同比增長60%。
而北京在收緊管控網路公司的同時，也強調中國科技要自立自強，擺脫技術「卡脖子」的困境。中國科學院、工程院、科學技術協會週五（28）召開院士大會。中國國家主席習近平強調，科技是立國之器，國家賴之以強，中國新發展格局要實現高水平的自立自強，並提出5個方面部署，包括科技體制改革、加強原始創新能力以及海納全球人才等。
投資銀行認為，中國科技公司仍然具有一定的影響力，騰訊持股佔20%的網路保險科技企業公司「水滴」（Waterdrop）5月7日成功在紐約證交所上市，目前股價為7元，IPO價格12美元。不過現時騰訊等科技公司股價確實被低估，因為北京介入監管的風險使得價格無法上漲。