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與郭台銘為BNT密切聯繫　柯建銘盼藍綠退位、政治止步

▲立法院民進黨團總召柯建銘在臉書自爆為了BNT疫苗與郭台銘已密切聯絡一個星期。（圖／資料照）
▲立法院民進黨團總召柯建銘在臉書自爆為了BNT疫苗與郭台銘已密切聯絡一個星期。（圖／資料照）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-30 17:57:08

立法院民進黨團總召柯建銘今（30）日傍晚在臉書發文表示，近半年來有許多人提供他疫苗來源與消息，有人是熱心、救人，也有人是為牟利或道聽途說，但令他最佩服就是鴻海創辦人郭台銘，出發點最純正、沒有政治意圖，只想救人，又願意慷慨解囊轉贈政府，挖空心思、鍥而不捨的努力，更自爆兩人為了疫苗，已見面、通電話密切聯繫一週；柯建銘強調世界上沒有政府會放任疫情嚴重而不解決，希望可以藍綠退位、政治止步，減少猜忌、對立與口水，才是真正的同島一命。

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柯建銘今天傍晚在臉書發文表示，面對這場疫情，所有人都知道關鍵在疫苗。近半年來，不少人提供他疫苗來源、訊息，這之中有熱心、救人、為牟利，或道聽途說，但出發點最純正，沒有政治意圖，只想救人，又願意自己慷慨解囊轉贈政府，挖空心思、鍥而不捨的努力，最佩服的就是郭台銘；自23日以來，不管見面、通話，事實上來來回回從未間斷，因郭台銘明知難為，卻從未放棄，這應該是「關公俠義精神」的人格特質，及凡事努力到最後一刻的鬥志使然。

柯建銘說，全世界不可能有政府會放任疫情嚴重而不解決，執政黨也不會笨到如此。不管防疫、紓困、振興，執政團隊從總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌，到各部會首長，甚至民進黨黨團成員、全國醫療團隊，所有系統全方位動起來，無不竭盡心力，不眠不休，全力衝刺，或許有不足之處，但也接受各方意見，不斷改進，因這一代台灣人面對的是前所未有的衝擊與危機，但不應該對行政團隊及中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中無情、粗暴的謾罵與攻擊，特別是假訊息不要亂傳，謠言止於智者，這比病毒更毒。

柯建銘提到，「同島一命」希望是不分藍綠、全民共識，不該出現任何政治算計與利害，「政治應該止步」是最基本國民道德。面對疫苗捐贈，陳時中的態度也說明得很清楚，精確的解釋應該是：「很歡迎，也很感謝各方提供疫苗來源的可行性，其實所言包括郭台銘、佛光山、孫文學校、縣市政府、企業，只要資料備齊，政府都會進行必要的行政了解與協助。」包括冷鏈運輸、施打、分配等行政及技術支援，終究疫苗採購也涉及法律、注射後之安全、政治及國際規範等問題，這是戰略物資，非一般採購，都須政府協助完成。政府、民間充分合作，到國際上共同尋找任何可能性，絕沒有預設立場會去擋誰，或設障礙門檻，是不分朝野、民間共同努力。

柯建銘指出，疫苗的取得沒有想像中那麼簡單，過程極其複雜，政府最後的把關及安全控管是必須的，盼早見疫苗的取得，才是同島一命。希望政治止步、藍綠退位，讓攻擊、對立、猜忌、口水在成熟社會就此消失，這才是偉大的國家，這才是台灣人的驕傲。

最後柯建銘也呼籲，明天立法院就要處理《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，這是上週五討論出的朝野協商共識，也在院會宣讀過的結果，經過5/27、5/28兩次朝野協商，結論就等國民黨簽署。希望明天立院朝野能合作，儘速通過追加預算，以解百業之困、百姓之苦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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