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《火神》續拍第二季！溫昇豪、林柏宏揭祕角色洋蔥

▲《火神的眼淚》將製作第二季。（圖／Netflix）
▲《火神的眼淚》將製作第二季。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-30 18:22:07｜2021-05-30 18:25:48

消防職人劇《火神的眼淚》昨（29）日播出大結局，連續2集塞滿洋蔥，PTT台劇板留言區一片淚海，在完結篇之後，林柏宏於官方臉書專頁直播親自公布「張志遠手環之謎」，揭曉影迷心中的疑惑；而溫昇豪親自為劇裡的一場戲寫台詞，對於他的角色與同安弟兄找回打火初衷，產生關鍵作用。此外，製作人湯昇榮也宣布，將會製作第二季，繼續把消防員的故事說下去。

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以下有雷，慎入！

▲溫昇豪（右）劇中選擇繼續當消防員導致太太離家。（圖／Netflix）
▲溫昇豪（右）劇中選擇繼續當消防員導致太太離家。（圖／Netflix）
邱漢成（溫昇豪 飾）遇到妻子不堪「一打二」的偽單親生活，要求他換工作，為了家庭他選擇妥協，中年轉職、改當業務，但是被義消好友轉述消防員父親留下的一席話點醒：「如果你今天救1個人，他可以幫助5個人，這5個人之後可以幫助更多人，這個世界就不一樣了。」邱漢成使命感被燃起，也無法丟下因林義陽殉職而喪志的同安分隊弟兄，在家庭與工作之間最終選擇了工作，和妻子走上分居一途。

▲溫昇豪消防員「邱漢成」一角是影迷心中的平民英雄。（圖／公視）
▲溫昇豪在同安分隊消沉喪志那場戲親自寫台詞。（圖／公視）
溫昇豪親自書寫邱漢成把小高、嘉軒、阿忠、子伶拉出消沉深淵的那場戲，台詞寫道：「在死亡面前我們每一個人都是平等的，不管是好人、壞人，是敵人還是朋友，只要他想活下去，哪怕只有那麼一點點機會，都必須被搶救不是嗎？」溫昇豪說，那場戲對邱Sir來說很重要，那是邱Sir跟同仁們分享「找回初衷」很重要的戲，也是他本人非常喜歡的一場戲，「我寫劇本很快的，沒幾分鐘就寫完了」。

▲林柏宏在《火神的眼淚》走出心理創傷。（圖／Netflix）
▲林柏宏在《火神的眼淚》走出心理創傷。（圖／Netflix）
而張志遠（林柏宏 飾）飽受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨，在娛樂城救人時差點命喪火場，因為邱漢成一席話終於打開心防，和父親坦白當年玩火導致哥哥身亡的傷痛，也願意尋求諮商師的協助，一幕他將手環放在哥哥墓前的戲，讓觀眾好奇手環的意義為何？林柏宏在直播中解答：「那個手環數字最多可以轉到999，志遠覺得『我救到1000人，就可以安心忘掉哥哥的事情』，其實消防員救人，是為了救到我們想救的那個人而已，如果被數字困住的話，他永遠走不出來，所以就把手環送給哥哥。」

 

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