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擋民間、地方政府疫苗採購？府方發3點聲明

▲近期不少民間團體、企業甚至地方政府都自行向外尋求疫苗，總統府30日透過發言人張惇涵發布3點聲明，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。（圖／記者李春台攝）
▲近期不少民間團體、企業甚至地方政府都自行向外尋求疫苗，總統府30日透過發言人張惇涵發布3點聲明，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。（圖／記者李春台攝）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-30 18:26:29

台灣本土疫情持續延燒，引發民眾心理恐慌、搶打疫苗，面對疫苗荒，近來有不少企業、民間組織、宗教團體、甚至地方政府紛紛表達申請疫苗採購、捐贈的意願。今日總統府透過發言人張惇涵發表3點聲明，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

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張惇涵表示，近來有企業、宗教團體、縣市政府或民間組織尋求疫苗供應來源，總統府表達感謝並歡迎。政府各相關單位一直全力加速推動外購疫苗到貨期程，也希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定，並強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

張惇涵指出，相關申請案件及審查的進程，總統蔡英文及行政院院長蘇貞昌院長都有請中央流行疫情指揮中心（CDC）必須全力投入處理、儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助，CDC也明確表達全力投入、提供協助的立場。

最後，張惇涵強調，疫苗攸關國民健康安全，政府必須對疫苗安全負最大責任。因此，疫苗進口、通路配送，乃至後續接種，相關的安排及合約的簽訂情形，政府都必須有充分了解，並提供必要協助。政府的立場是，一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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