擋民間、地方政府疫苗採購？府方發3點聲明

台灣本土疫情持續延燒，引發民眾心理恐慌、搶打疫苗，面對疫苗荒，近來有不少企業、民間組織、宗教團體、甚至地方政府紛紛表達申請疫苗採購、捐贈的意願。今日總統府透過發言人張惇涵發表3點聲明，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-30 18:26:29
張惇涵表示，近來有企業、宗教團體、縣市政府或民間組織尋求疫苗供應來源，總統府表達感謝並歡迎。政府各相關單位一直全力加速推動外購疫苗到貨期程，也希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定，並強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。
張惇涵指出，相關申請案件及審查的進程，總統蔡英文及行政院院長蘇貞昌院長都有請中央流行疫情指揮中心（CDC）必須全力投入處理、儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助，CDC也明確表達全力投入、提供協助的立場。
最後，張惇涵強調，疫苗攸關國民健康安全，政府必須對疫苗安全負最大責任。因此，疫苗進口、通路配送，乃至後續接種，相關的安排及合約的簽訂情形，政府都必須有充分了解，並提供必要協助。政府的立場是，一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。
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