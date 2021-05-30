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彰化一確診者曾路過屏東　屏縣府盼各縣市加強橫向通報

▲彰化縣政府一名確診者案號「7315」足跡26日曾至屏東，該確診者路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.30）
▲彰化縣政府一名確診者案號「7315」足跡26日曾至屏東，該確診者路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.30）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-30 19:30:54

彰化縣政府29日公佈一名確診者案號「7315」足跡5月26日曾至屏東，屏東縣政府深夜才獲知，漏夜緊急展開疫調，該確診者路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物，30日一早立即完成相關足跡消毒作業；縣府表示，疫情三級警戒絲毫不能疏漏，未來加強地方政府的橫向連繫通報，也是重點，以免出現防疫破口。

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▲彰化縣確診者案號「7315」足跡曾至屏東路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物，30日一早立即完成相關足跡消毒作業。（圖／屏東縣政府提供,
▲彰化縣確診者案號「7315」足跡曾至屏東路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物，30日一早立即完成相關足跡消毒作業。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.30）
依據彰化縣政府29日公佈確診者「7315」的足跡，橫跨彰化、雲林、南投、台南、屏東、台東等多個縣市，但屏東縣政府直至深夜看到媒體報導才知曉曾有確診者來過屏東，經連繫彰化縣政府，發現並未知會本縣，讓縣府團隊嚇出一身冷汗。

屏東縣政府縣府衛生局立即連夜展開疫調，並請警局協助足跡調查及比對，發現確診者5月26日自行開車南下，當日下午15時左右曾至枋山東隆堂，停留約2分鐘購物外帶後離去；今（30日）一早立即由環保局進行周圍環保清消作業，東隆堂停業2天，一名接觸者安排採檢及自主健康管理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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