彰化一確診者曾路過屏東 屏縣府盼各縣市加強橫向通報
彰化縣政府29日公佈一名確診者案號「7315」足跡5月26日曾至屏東，屏東縣政府深夜才獲知，漏夜緊急展開疫調，該確診者路過枋山東隆堂短暫停留2分鐘購物，30日一早立即完成相關足跡消毒作業；縣府表示，疫情三級警戒絲毫不能疏漏，未來加強地方政府的橫向連繫通報，也是重點，以免出現防疫破口。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-30 19:30:54
依據彰化縣政府29日公佈確診者「7315」的足跡，橫跨彰化、雲林、南投、台南、屏東、台東等多個縣市，但屏東縣政府直至深夜看到媒體報導才知曉曾有確診者來過屏東，經連繫彰化縣政府，發現並未知會本縣，讓縣府團隊嚇出一身冷汗。
屏東縣政府縣府衛生局立即連夜展開疫調，並請警局協助足跡調查及比對，發現確診者5月26日自行開車南下，當日下午15時左右曾至枋山東隆堂，停留約2分鐘購物外帶後離去；今（30日）一早立即由環保局進行周圍環保清消作業，東隆堂停業2天，一名接觸者安排採檢及自主健康管理。
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