持疫苗接種證明　泰國擬7月開放普吉島觀光免隔離

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目前泰國政府認可的疫苗包括中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）生產的疫苗。
不過泰國在4月初爆發第三波疫情，且比前兩波更嚴峻，各界對於普吉島是否仍要開放持觀望態度。
為了確保普吉島可以在7月向國際觀光客開放，普吉島當局爭取到優先替普吉島的居民施打疫苗，目標是在7月1日前讓全島約46萬人口的7成約32萬人完成接種。
普吉島當局從4月下旬啟動施打計畫，在5月27日宣佈32萬人口中的一半已完成接種疫苗，接下來普吉府當局會要求村里長挨家挨戶向居民宣導接種疫苗。
泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）也在5月27日宣布如期向國際觀光客開放普吉島。觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）在聲明中指出，26日由總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）主持的經濟情勢指揮中心（Center for Economic SituationAdministration ）會議同意這項計畫。
根據計畫內容，國際旅客入境時必須出示已完整接種疫苗的證明，且必須在普吉島上待滿7個晚上後才能去泰國他處。
普吉旅遊協會主席普奇帝（BhummikittiRuktaengam）日前曾表示，他預估普吉島的示範開放，可為泰國經濟挹注約300億泰銖（約新台幣276億元）收入。
2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，但受疫情影響2020年只有670萬。（編輯：韋樞）1100530