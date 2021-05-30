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持疫苗接種證明　泰國擬7月開放普吉島觀光免隔離

▲泰國打算７月開放完整接種疫苗的觀光客入境普吉島（Phuket）。（圖／shutterstock）
▲泰國打算７月開放完整接種疫苗的觀光客入境普吉島（Phuket）。（圖／shutterstock）

中央社

2021-05-30 19:25:34

（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）儘管第三波疫情持續延燒，泰國政府為了拯救經濟，擬按原計畫於7月1日開放已完整接種疫苗的國際觀光客入境普吉島免隔離，旅客在島上待滿7個晚上後就可以前往泰國他處。

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泰國政府力圖振興旅遊業，決定先以普吉島為示範點，內閣在3月底通過方案，7月1日起，完整接種2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的國際旅客，入境普吉島不再需要隔離。

目前泰國政府認可的疫苗包括中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）生產的疫苗。

不過泰國在4月初爆發第三波疫情，且比前兩波更嚴峻，各界對於普吉島是否仍要開放持觀望態度。

為了確保普吉島可以在7月向國際觀光客開放，普吉島當局爭取到優先替普吉島的居民施打疫苗，目標是在7月1日前讓全島約46萬人口的7成約32萬人完成接種。

普吉島當局從4月下旬啟動施打計畫，在5月27日宣佈32萬人口中的一半已完成接種疫苗，接下來普吉府當局會要求村里長挨家挨戶向居民宣導接種疫苗。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）也在5月27日宣布如期向國際觀光客開放普吉島。觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）在聲明中指出，26日由總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）主持的經濟情勢指揮中心（Center for Economic SituationAdministration ）會議同意這項計畫。

根據計畫內容，國際旅客入境時必須出示已完整接種疫苗的證明，且必須在普吉島上待滿7個晚上後才能去泰國他處。

普吉旅遊協會主席普奇帝（BhummikittiRuktaengam）日前曾表示，他預估普吉島的示範開放，可為泰國經濟挹注約300億泰銖（約新台幣276億元）收入。

2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，但受疫情影響2020年只有670萬。（編輯：韋樞）1100530

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