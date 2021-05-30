外籍人士赴美搶接種！紐約旅行社推150美元「疫苗套餐」

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紐約旅行社「At New York」就看準這波商機，推出花費150美元（約4155元台幣）有口譯陪同至接種中心的「旅遊套餐」，不過機票需要自理。據統計，從5月中旬至今已有逾300位年紀約40、50歲的日本人士報名參與。
《路透社》5月中旬時曾報導，來自拉丁美洲的旅客數量明顯增多，帶動墨西哥飛往美國的機票較前2個月上漲3至4成。背後的原因是拉丁美洲各國相對取得的疫苗較少，疫情又非常嚴重，很多經濟條件較佳的民眾為了接種疫苗，紛紛持旅遊簽證湧入美國。當地的旅行業也因此受益，巴拉圭的旅行經營者布魯內蒂（José Carlos Brunetti）就表示，在經歷了慘淡的一年之後，「疫苗旅遊」對他的來說真的是天上掉下來的禮物。
《路透社》也提醒，這樣的疫苗旅遊還是存在許多風險，現在美國境內也發現了傳染力更強的變種病毒，未接種疫苗的人口搭乘飛機流動，可能導致病毒突變或疫情擴散的情況惡化。同時，雖然廣義上持旅遊簽證的人都可以在美國就醫，但實際情況還是要看各聯邦政府是否開放讓沒有居留證的外籍人士接種。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。