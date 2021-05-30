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外籍人士赴美搶接種！紐約旅行社推150美元「疫苗套餐」

▲美國近期新冠疫苗接種速度放緩，吸引許多外籍人士入境施打疫苗，意外帶動當地旅遊業。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國近期新冠疫苗接種速度放緩，吸引許多外籍人士入境施打疫苗，意外帶動當地旅遊業。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-30 19:29:05

接種疫苗被認為是防治新冠肺炎（COVID-19）最有效的方法之一，但即使世界衛生組織（WHO）成立COVAX機制，致力於分配疫苗給需要的國家、地區，全球的疫苗接種率仍然存在很大的落差，而接種速度放緩的美國，近期吸引許多想要早日接種疫苗的外籍人士，意外興起「疫苗旅遊」產業。

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日本《共同社》週六（29）報導，美國已有約一半的人口已接種第一劑疫苗，疾病控制與預防中心（CDC）透露，年輕人對疫情的危機感較低，加上許多人已經得過病擁有抗體，因此接種速度近期明顯趨緩，疫苗開始供大於求，吸引許多不信任本國政府接種計畫的外籍人士前往美國接種。

紐約旅行社「At New York」就看準這波商機，推出花費150美元（約4155元台幣）有口譯陪同至接種中心的「旅遊套餐」，不過機票需要自理。據統計，從5月中旬至今已有逾300位年紀約40、50歲的日本人士報名參與。

▲根據路透社對美國各州郡數據的分析，全美上週因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）而死亡的人數，已減少到將近14個月來的最低點，新增病例數一連5週來也持續減少，被認為是施打疫苗有成的結果。圖為拜登先前施打輝瑞新冠疫苗的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國因為疫苗資源相對充足，吸引不少拉丁美洲、日本人士前往接種。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
《路透社》5月中旬時曾報導，來自拉丁美洲的旅客數量明顯增多，帶動墨西哥飛往美國的機票較前2個月上漲3至4成。背後的原因是拉丁美洲各國相對取得的疫苗較少，疫情又非常嚴重，很多經濟條件較佳的民眾為了接種疫苗，紛紛持旅遊簽證湧入美國。當地的旅行業也因此受益，巴拉圭的旅行經營者布魯內蒂（José Carlos Brunetti）就表示，在經歷了慘淡的一年之後，「疫苗旅遊」對他的來說真的是天上掉下來的禮物。

《路透社》也提醒，這樣的疫苗旅遊還是存在許多風險，現在美國境內也發現了傳染力更強的變種病毒，未接種疫苗的人口搭乘飛機流動，可能導致病毒突變或疫情擴散的情況惡化。同時，雖然廣義上持旅遊簽證的人都可以在美國就醫，但實際情況還是要看各聯邦政府是否開放讓沒有居留證的外籍人士接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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