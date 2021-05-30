自認防疫完善！女醫「兒子發燒」急快篩　淚喊：非常自責

本土疫情大爆發，全台三級警戒也延長至6月14日，而面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於守在第一線，與病毒奮戰的醫護人員，同時，也是風險最高的一群人，對此，家醫科女醫師陳欣湄稍早也在臉書發文，表示不到一歲的兒子昨晚發燒，今天就接著快篩，讓她相當自責，「真的很灰心、也非常自責....」。





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醫師陳欣湄今（30）晚在臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》發文，表示「結果，沒想到我也經歷快篩，只是對象是不到一歲的兒子」，她透露，女兒大約一週前輕微流鼻涕，當初看完醫師後很快就好了，因此當兒子流鼻涕、咳嗽時，「我只覺得是姊姊傳染給弟弟一般性感冒，再加上我現在外出看診，都小心到不能再小心，回家的各種消毒也做的很徹底，我自認為自己防疫做的很好了」。





但從昨晚開始，弟弟輕微發燒，大約37度，晚上也睡不太好，於是今天一早便帶他去診所檢查，「沒想到到醫院一量體溫，上升到38度，醫師做完檢查後，由於發燒跟咳嗽症狀變化太快，建議我轉診到大醫院，可能要做一下快篩或肺部X光確認，我直奔離家最近的萬芳醫院，手上抱著呼吸微喘的弟弟」。





而在急診室等待時，陳欣湄也不斷反覆思考，到底是何時做錯了，是哪次回家包包沒放在玄關，又或是哪次碰了病人沒洗手；她最近也推掉所有談話節目，就是要將感染風險降到最低，「我必須守住孩子，結果現在的我在急診室，我什麼都也沒為孩子守住的感覺，真的很灰心、也非常自責」。





她指出，在家中等快篩的時光，一點也不比醫院來的輕鬆，好險在折騰了將近五小時後，收到了「陰性報告」，「儘管我知道快篩陰性不代表排除感染，因此所有該做的、該預防的、通通一樣不能少，但那種內心的自責、愧疚，至少可以放下一小部分」。





▲醫師陳欣湄今（30）晚在臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》發文。（圖／翻攝自《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）

而她也透露，其中很溫暖的是過程中，每位醫師、護理人員和醫院員工，都很關心、擔憂孩子的狀況，沒有任何一個人表現出害怕，「謝謝台灣的每位醫護人員跟所有協助共同度過難關的每個人，在病毒面前，誰都是一般人，儘管我是位醫師，但我也只是個媽媽，我們也有自己要守護的家人」。





最後，她也在文末表示，「這些人在前線打仗，才讓我們得以安心的守護自己的家，儘管這時候，很多醫護選擇了搬出去、跟家人自我隔離，你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行，不能再打下去了，打到我都看不清楚鍵盤上的字了，謝謝，再謝謝」。（編輯：郭佩蓉）



