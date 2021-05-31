人潮擠爆雙北為何還不封市場？網揭「關鍵」：沒那麼簡單

國內本土疫情持續延燒，昨（30）日又新增266例本土確診與校正回歸本土個案89例，總計355例，確診個案中新增10例死亡，目前全國三級警戒已延長至6月14日，全國停課政策也同步延長，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣上也做出改變。不過，近日卻有不少網友發現，傳統市場人潮眾多，擔心恐成防疫破口，有鄉民更不解地在PTT上提問「都這種時候為什麼雙北還不封市場啊？」掀起討論。

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華視正妹主播宋燕旻29日在臉書貼出傳統市場人山人海的畫面，並寫道：「這就是最大型的群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼，其他市場我不知道，但我早上去採訪的這個，人就是這麼多，問了攤商，有人說六日人就是『比較多』啦！照片中的還只是少部分，有些熱門攤商前排隊排了十幾、二十個人，大家只差沒有前胸貼後背，排得很近，還有十幾、二十個人擠在同一個攤位，也沒看到攤商有什麼酒精消毒的（或許有但我檯面上完全沒看到）。」她更直說「沒有自覺跟同心協力，很快的確診的人就會是自己了！」

▲華視正妹主播宋燕旻29日在臉書PO出傳統市場人山人海的畫面，直說「這就是最大型的群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼。」（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

畫面立刻掀起熱論，有網友便在

PTT

八卦板表示，「傳統市場人滿為患，而且七、八成都是高危險的老人，傳統市場都現金交易，不知道多少鈔票上面都有病毒...越想越覺得毛骨悚然，前線醫護在打仗，後面老人們全部擠到市場群聚感染到底是哪招？雙北市長整天在吵疫苗，但就算疫苗現在進來台灣也不可能馬上打完，拜託你們先處理一下雙北傳統市場好嗎…」

對此，鄉民全都議論紛紛「禁止市場會發生什麼事？菜車人變多又移動會怎樣？大賣場變多會怎樣？」「沒了市場，賣場更恐怖」、「老實說，四級前真的要先封市場超市這種」、「超市、賣場、便利店是密閉空間更危險」、「這真的該管，該做的事要做」、「傳統市場要麼就是加強管制，要麼就是發錢幫他們暫時度過難關」、「不一定要全封，但管制出入人數總該做吧？」

另還有網友點破關鍵，直言「以為每個老人家都會用手機叫外送？」「封了這些攤販和不會用網路的老人怎麼活...但分流管控確實有必要」、「你要叫老人家用手機訂外送？」部分網友認為，要關閉傳統市場並沒那麼簡單，若是沒了市場，許

多老人會瞬間不知該怎麼辦。

（編輯：許苡晴）