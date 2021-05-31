高屏防瞬間大雨！專家曝下波「梅雨」報到時機

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吳德榮說，今、明（31、 1日）兩天「梅雨鋒」仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣不穩定，有激發「中、小尺度」對流系統的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生及大量降雨的機率；
吳德榮表示，今天北台稍涼，中南部高溫亦下降；各地區氣溫，北部23至29度，中部23至31度，南部24至33度，東部23至32度。週三（2日）「梅雨鋒」略減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、有較大雨勢的機率，應持續注意。
週四、五（3、4日）「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；週六（5日）「梅雨鋒」再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨及激發「劇烈天氣」的機率；下週（6）日「梅雨鋒」，南移至巴士海峽，天氣好轉，但局部地區仍有短暫陣雨的機率。
吳德榮指出，最新(31日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今（1）日將發展為第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高。但其迴轉時的強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使「梅雨鋒」下週(6)日南移至巴士海峽。
至於「梅雨鋒」是否會就此結束？還是會再重回台灣？吳德榮說，各國模式模擬其將重回台灣，時間從1天至3天都有；不過，既然有較大的「不確定性」，就無需遽下結論、也無需「杞人憂天」，應繼續觀察。