COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高屏防瞬間大雨！專家曝下波「梅雨」報到時機

▲今（ 22 ）日隨著颱風沿東部海面北上，北部及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨發生。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（ 22 ）日隨著颱風沿東部海面北上，北部及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨發生。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-31 08:01:28

中央氣象局表示，今（31）日）滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部降雨機率高，有局部大雨或豪雨發生的機率，目前臺灣海峽南部有對流雲系逐漸移入，高雄及屏東地區請注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，昨天全台高溫皆下降，南部連發25天的「高溫警示」(≧36度)，終於停止。「梅雨鋒」於29、30日帶來的大量降雨，對於缺水的狀況，已有一定的改善，但也造成一些短暫積水的現象。

吳德榮說，今、明（31、 1日）兩天「梅雨鋒」仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣不穩定，有激發「中、小尺度」對流系統的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生及大量降雨的機率；

吳德榮表示，今天北台稍涼，中南部高溫亦下降；各地區氣溫，北部23至29度，中部23至31度，南部24至33度，東部23至32度。週三（2日）「梅雨鋒」略減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、有較大雨勢的機率，應持續注意。

週四、五（3、4日）「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；週六（5日）「梅雨鋒」再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨及激發「劇烈天氣」的機率；下週（6）日「梅雨鋒」，南移至巴士海峽，天氣好轉，但局部地區仍有短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，最新(31日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今（1）日將發展為第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高。但其迴轉時的強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使「梅雨鋒」下週(6)日南移至巴士海峽。

至於「梅雨鋒」是否會就此結束？還是會再重回台灣？吳德榮說，各國模式模擬其將重回台灣，時間從1天至3天都有；不過，既然有較大的「不確定性」，就無需遽下結論、也無需「杞人憂天」，應繼續觀察。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀