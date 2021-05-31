北市疫情控制住了？醫：不用兩周，每日確診將降到兩位數

國內本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布新增266例本土確診與校正回歸本土個案89例，總計355例，確診個案中新增10例死亡，顯見確診人數稍減。對此，精神科醫師沈政男在臉書直言「台北市的疫情就是控制下來了」，他更預估「不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。」





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沈政男發文表示，本周新增案例結算，台北市降到了上周的二分之一，快篩人數也降到了四百多，而陽性率也跌破了4％，顯然台北市的疫情就是控制下來了。「R0值是多少？既然本周總案例是上周的一半，那麼可以看成0.5，也就是說，依此趨勢進行下去，下周案例總數就剩四分之一，那麼平均下來，最晚到周末就會看到每日新增跌破三位數。」





沈政男接著提到，有人說，再過兩個月疫情就會看見曙光！但他直言「歹勢，太久了！現在就看見曙光了，不用到兩周，全國每日新增就會降到兩位數。只是，接下來要降到個位數，就是難上加難了，特別是，如果一直有人說，喔，不要夢想清零啦，要習慣與病毒共處啦，每日新增一些案例也無妨啦！拜託，千萬不要這樣想！你都還沒試過，怎麼知道台灣這次不能跟去年一樣達成清零的高標準？事實上，去年根本沒人想到台灣會清零，連作夢也想不到。但台灣就是辦到了。」





▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）

沈政男也指出，雖然中南部與基隆，陸陸續續有家庭群聚或學校群聚產生，一下子就炸出十幾例，好像防不勝防，不過，其實源頭都還是跟萬華有關，而隨著第一波疫情平歇，這樣的群聚當然也會減少。此外，在新增案例裡，好多都已被匡列，可見疫調與隔離還是相當重要，而且有效。





文末，沈政男更呼籲「接下來如果新增案例降到兩位數，就一定要恢復精準疫調與確實隔離，才能繼續把病毒壓制到最低程度。」他進一步解釋，「疫調不是公布足跡啦！那沒有什麼意義，而是要匡列與隔離，避免感染者繼續散播病毒。」（編輯：許苡晴）



