名家論壇》韋安／郭董捐疫苗也被卡，這個政府怎麼了？

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真是無言以對，讓郭董作何感想。有本事、能簽約政府怎麼不去早簽約買，民間買成了又橫生枝節。郭董只要符合8規定，就讓他去買。指揮中心（中央政府）插一腳去簽約，再搞個簽約新聞稿，裡面「你國」「它國」「我國」，扯不清。然後把事搞砸，哭哭啼啼說「有人不希望台灣太高興」。看這一波多折，到底誰不想讓台灣人太高興？
到底政府是想買、還是不想買國際疫苗？還是為了保護國產疫苗（或是這些公司的「投資人」）？根本就不太希望有太多的國際疫苗進來。
500萬劑國際疫苗，1人2劑，可以保護250萬個生命。尤其大敵當前，在一線的醫護、警消、公共服務人員都無法的得到足夠的疫苗保護。誰還在意什麼你說的「國不國」，因為每天都有幾十個人，還沒來得及打疫苗，就上了「天國」。
對有些人來說，死去者只是冷冰冰的數字。但是那是一個幾十年生命的全部，也是某個家庭無可承受之重。
指揮中心的任務，到底是擋病毒？還是擋疫苗？之前政府買疫苗，到底是真忙？裝忙？還是瞎忙？
到底是因為有人不想讓台灣人開心，買不到？還是如沈富雄所言，包含德國BNT原廠在內，早有20條線向台灣推銷輝瑞疫苗，每劑開價10歐元。遠低於去年東洋洽談時的31美元，生產地點在美國密西根州，政府部門回覆廠商「台灣的疫苗已經夠了，不用再買」。
為什麼民間，郭董、佛光山，短期可以買到550萬劑bnt加美國嬌生疫苗，如果被指揮中心卡住當然就沒了。而政府目前到手的疫苗才不到百萬劑？到底政府有什麼莫大的苦衷？或是有什麼偉大的戰略抗疫秘密？
郭董買bnt疫苗，德國原產直接發貨，一定有相關的保障文件。以他的國際貿易經驗，誰能把他忽悠？
指揮中心卻又臨時改規定，昨天說要檢附8大文件，今天又改成「代理申請要由中央政府跟原廠簽約採購」，難道是怕郭董買到山寨貨嗎？
不過，現在民眾會更相信郭董？還是指揮中心呢？還是相信這個政府簡直「瘋了」？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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