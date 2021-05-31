陳時中稱「世界怎跟上台灣」！吳斯懷質詢片曝 網瘋朝聖
台灣本土疫情持續嚴峻，除了政府推出紓困4.0備受關注之外，疫苗也成為防疫攻防焦點。而近日，就有網友翻出國民黨立委吳斯懷在2月底的質詢影片，當時他以「疫苗採購」、「台灣如何在疫情中經濟復甦」為主軸質詢，結果疫情指揮中心指揮官陳時中當時回應「以現況來講，應該說世界怎麼跟得上台灣啦！」而該段影片隨著疫情延燒，再度流傳於社群平台，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 09:45:00｜2021-05-31 11:21:04
吳斯懷在當時質詢談到「政府做事情要超前部署，前半段喊得很好也做得很棒，我也非常肯定，但是如果疫苗採購到後來延宕，要等到那時候才見招拆招嗎？陳部長您也說過，國產疫苗到時候可以銜接的上，真的是這樣嗎？」當時陳時中回應「照這樣的時程推進，國產疫苗大概在6、7月就會完成EUA（緊急使用授權），但指的是一切都順利的情況，我們其實都有一直這樣的準備，在AZ疫苗有延宕的狀況時，我們也有跟莫德納達成共識，所以這個缺口已經補上來了。」
吳斯懷繼續質問「這些可能的變數早就該預判，未來也會存在，有沒有應變計畫，世界各國都陸續解封，我們如何跟得上？這不是只有經濟問題，大家都開放，我們開放不了，整個經濟如何復甦？」陳時中則提到「以現在的狀況，應該是世界怎麼跟得上台灣，上半場是這樣，那下半場是怎麼樣施打的效率能夠符合世界的交通...」。
話都來不及說完，吳斯懷立刻打斷表示「喔！部長，我不認同你這句話，太自信了！我去年12月質詢院長時，特別提一個觀念，當我們的內閣政府官員太過自信，對國家來講是個危機，你說各國都要看我們，這句話會有歷史的紀錄，請特別注意」。
面對現今台灣本土疫情爆發、疫苗爭議等等問題，不少網友看完質詢之後紛紛表示「太自信的防疫....果然還是會出問題」、「第一次看吳斯懷質詢就看到這個...真是先知」、「吳斯懷問的問題確實有點破問題，最後那句自信防疫的談話也很中肯」、「我不了解吳斯懷，但這部分他確實句句講到重點」、「點破重點就是不要過度防疫，政府說的超前部署，現在來看也是破功」、「世界怎麼跟上台灣....這句話真的太自信了，現在看好尷尬」。（編輯：張嘉哲）
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