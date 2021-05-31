陳時中稱「世界怎跟上台灣」！吳斯懷質詢片曝　網瘋朝聖

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▲吳斯懷詢問「世界各國都陸續解封，我們如何跟得上？」結果陳時中回應「以現在的狀況，應該是世界怎麼跟得上台灣」。（圖/立法院演哪齣YT）

以現在的狀況，應該是世界怎麼跟得上台灣

喔！部長，我不認同你這句話，太自信了