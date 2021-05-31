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附和侯友宜！張小燕跪求中央給疫苗　喊2次：別再刁難

▲張小燕與全台民眾一樣，心急疫苗短缺。（圖／資料照）
▲張小燕與全台民眾一樣，心急疫苗短缺。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-31 09:27:13｜2021-06-02 11:15:11

新北市長侯友宜昨（30日）在防疫記者會上罕見情緒激動、哽咽提及確診的市民，「那是我的新北市民，那是我的親人」，並向中央請求配給疫苗，「別再刁難了！卡緊欸啦！救苦救命，再慢一點進來，不知道還要走多少人？」高齡72歲的綜藝大姊大張小燕，今凌晨在臉書PO出一張「下跪」照片，附和侯訴求寫下：「別再刁難！給我們...疫苗！！」

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▲新北市長侯友宜今（26）日回應，疫苗的採購，一定是中央跟地方一起合作。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜昨在記者會哽咽。（圖／新北市政府提供）
▲張小燕相當擔心孫越的病況。（圖／翻攝張小燕臉書,
▲張小燕向中央喊話。（圖／張小燕臉書）
張小燕分享一個人雙膝下跪的圖片，上頭壓字：「別再刁難！救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命。」文末，又重複一次：「別再刁難！給我們...疫苗！！」用最急迫、焦慮的心向中央喊話。

▲疫苗遲遲未到位，張小燕發聲。（圖／張小燕臉書）
▲疫苗遲遲未到位，張小燕發聲。（圖／張小燕臉書）
貼文發布不到半天，已有2萬多人按讚、千人轉發，留言數超過3千，「給我們疫苗，再等待不知道死傷慘重」、「連您都出聲了，疫苗快到位吧」、「謝謝您的金口，大家都要團結起來共同爭取權益」、「謝謝小燕姐站出來發出救命之聲」、「政府不應該讓人民生活在恐懼之中！給我們疫苗」！（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31日）公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

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