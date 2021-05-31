附和侯友宜！張小燕跪求中央給疫苗 喊2次：別再刁難
新北市長侯友宜昨（30日）在防疫記者會上罕見情緒激動、哽咽提及確診的市民，「那是我的新北市民，那是我的親人」，並向中央請求配給疫苗，「別再刁難了！卡緊欸啦！救苦救命，再慢一點進來，不知道還要走多少人？」高齡72歲的綜藝大姊大張小燕，今凌晨在臉書PO出一張「下跪」照片，附和侯訴求寫下：「別再刁難！給我們...疫苗！！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-31 09:27:13｜2021-06-02 11:15:11
張小燕分享一個人雙膝下跪的圖片，上頭壓字：「別再刁難！救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命。」文末，又重複一次：「別再刁難！給我們...疫苗！！」用最急迫、焦慮的心向中央喊話。 貼文發布不到半天，已有2萬多人按讚、千人轉發，留言數超過3千，「給我們疫苗，再等待不知道死傷慘重」、「連您都出聲了，疫苗快到位吧」、「謝謝您的金口，大家都要團結起來共同爭取權益」、「謝謝小燕姐站出來發出救命之聲」、「政府不應該讓人民生活在恐懼之中！給我們疫苗」！（編輯：楊穎軒）
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