台灣沒疫苗打爆陰謀論！醫怒揭「真實內幕」：你有做到嗎

但當時4月我在施打第一劑AZ疫苗時，還擔心湊不滿10個人無法施打

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就在一個月前，您有和我一樣大力疾呼大家趕快打疫苗嗎？

▲婦產科醫師蘇怡寧出面表示，大家在抨擊現在沒疫苗打時，先想想一個月之前自己能打疫苗時，是否有想接種的意願。（示意圖／美聯社／達志影像）

再強調一次，在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗