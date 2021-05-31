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台灣沒疫苗打爆陰謀論！醫怒揭「真實內幕」：你有做到嗎

▲台灣新冠肺炎疫情持續延燒，近日因為疫苗問題讓各界吵的沸沸揚揚。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣新冠肺炎疫情持續延燒，近日因為疫苗問題讓各界吵的沸沸揚揚。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 10:20:38

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗的問題持續受國人關注，不少聲音質疑政府阻撓民間企業有意引進的輝瑞、嬌生疫苗，而政府卻力推國產新冠疫苗。對此，婦產科醫師蘇怡寧就在臉書發文表示「現在許多人抱怨沒有疫苗打，但當時4月我在施打第一劑AZ疫苗時，還擔心湊不滿10個人無法施打」。

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蘇怡寧在臉書提到「還記得我自己在4月15日打第一劑AZ疫苗的時候，當時還必須擔心湊不滿10個人無法施打！現在一直在抱怨沒有疫苗的各位，看來現在大家都變成疫苗專家，都那麽有先見之明，都說疫苗好重要呢，請問，就在一個月前，您有和我一樣大力疾呼大家趕快打疫苗嗎？

「還是嫌東嫌西的，高呼這不是我要的疫苗趴啦趴啦的理由一大堆，請問，當初能打的時候您第一時間打了沒？我沒有想要跟你打嘴砲，你以為買個疫苗就跟你去市場買菜一樣簡單嗎？買太多沒人打就說你浪費買太貴，說你貪瀆，現在一下子量跟不上大家又要說無能。」

▲本土疫情大爆發，但台灣面臨疫苗短缺的狀況，中央雖將新進疫苗優先分配給各縣市醫護人員施打，但卻有網友爆料，女友身為護理師，但醫院卻規定只能等「班表有兩天連假」才能施打，讓他氣得大罵。（圖／美聯社／達志影像）
▲婦產科醫師蘇怡寧出面表示，大家在抨擊現在沒疫苗打時，先想想一個月之前自己能打疫苗時，是否有想接種的意願。（示意圖／美聯社／達志影像）
蘇怡寧說「什麼事都要別人負責什麼都要陰謀論，你巨嬰嗎？這樣有道理嗎？之前有很多住在國外的孕媽咪也來分享他們之前的經驗，說他的醫師建議他打什麼什麼疫苗的，你先想一件事情，在美國幾個月前有得選嗎？那時也是只有一種啊，有什麼打什麼」。

蘇怡寧強調「請倒帶回去幾個月前，如果幾個月後研究出來發現這些疫苗是不安全的怎麼辦？但即便是這樣，在那個疫情當下我有別的選擇嗎，如果我是美國的產科醫師我也必須承受這個風險，建議我的孕婦施打，這就是兩害相權取其輕的概念，所以什麼事情都是要因地制宜，時空背景不同其實不見得是可以互相比較的，事後諸葛只會顯現出你的弱智跟無恥，再強調一次，在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗，共赴國難，人人有責，少一點口水，多一點鼓勵，人心不會是險惡的，病毒才是。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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