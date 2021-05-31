台灣沒疫苗打爆陰謀論！醫怒揭「真實內幕」：你有做到嗎

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「還是嫌東嫌西的，高呼這不是我要的疫苗趴啦趴啦的理由一大堆，請問，當初能打的時候您第一時間打了沒？我沒有想要跟你打嘴砲，你以為買個疫苗就跟你去市場買菜一樣簡單嗎？買太多沒人打就說你浪費買太貴，說你貪瀆，現在一下子量跟不上大家又要說無能。」
蘇怡寧說「什麼事都要別人負責什麼都要陰謀論，你巨嬰嗎？這樣有道理嗎？之前有很多住在國外的孕媽咪也來分享他們之前的經驗，說他的醫師建議他打什麼什麼疫苗的，你先想一件事情，在美國幾個月前有得選嗎？那時也是只有一種啊，有什麼打什麼」。
蘇怡寧強調「請倒帶回去幾個月前，如果幾個月後研究出來發現這些疫苗是不安全的怎麼辦？但即便是這樣，在那個疫情當下我有別的選擇嗎，如果我是美國的產科醫師我也必須承受這個風險，建議我的孕婦施打，這就是兩害相權取其輕的概念，所以什麼事情都是要因地制宜，時空背景不同其實不見得是可以互相比較的，事後諸葛只會顯現出你的弱智跟無恥，再強調一次，在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗，共赴國難，人人有責，少一點口水，多一點鼓勵，人心不會是險惡的，病毒才是。」（編輯：張嘉哲）
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