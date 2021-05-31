台股早盤重回萬七　航運鋼鐵強勢、高端疫苗跌停

台北股市今（31）日開盤漲77.61點，加權股價指數以16948.47點開出。沒多久來到17024點，收復萬七大關，但之後指數又回落在萬七上下游走。電子權值股稍稍熄火，但航運、鋼鐵與塑化族群表現搶眼，長榮、陽明股價再創新高，威致、燁興、中鴻漲停。值得關注的是，疾管署與高端疫苗簽約國產疫苗，但今日股價不給面子，慘跌停到350元的價位。
記者許家禎／台北報導
2021-05-31 09:47:55｜2021-05-31 13:39:34
美股上週五（29日）道瓊指數上漲64.81點，或0.19%，收34,529.45點；標普500指數上漲3.23點，或0.08%，收4,204.11點；那斯達克指數上漲12.46點，或0.09%，收 13,748.74點；費城半導體指數上漲27.28點，或0.86%，收3,186.56點。
台北股市今日開盤漲77.61點，加權股價指數以16948.47點開出。沒多久來到17024點，收復萬七大關，但後來又在萬七之下徘徊。權值股台積電早盤一度漲到595元，之後漲幅縮小，來到盤下591元的位置。鴻海漲1%多，來到112.5元。友達、群創漲1到2%。
而盤面焦點依舊是鋼鐵股與航運股，其中航運中長榮漲5%，來到102元。嘉里大榮、陽明漲2%，來到63.5員與111元。萬海漲近1%，來到156元。台驊與宅配通飆漲停。鋼鐵族群中，威致、燁興、中鴻漲停，海光、第一銅、聚亨幾近漲停，燁輝、官田鋼、千興都漲8%。塑化中台聚、亞聚、聯成、台塑漲幅2到8%。
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