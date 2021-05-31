美股6週內將上演「閃電崩盤」　專家警：最終跌幅恐達80%

美國金融通訊作家、鄧特公司（HS Dent）創辦人鄧特（Harry S. Dent） 發出警告，指出美股可能將會在未來六週內以閃電般的速度崩盤，最終跌幅恐達到65%到80%。鄧特在今年三月也曾經發出警告，指出美國經濟恐迎來巨大崩潰，陷入地獄。





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美國財經專欄作家賈菲在美媒《西雅圖時報》（The Seattle Times）撰文指出，鄧特先前在他的節目「賈菲的金錢生活」（Money Life with Chuck Jaffe）專訪中警告，美股可能將會在未來六週內，以「閃電般的速度」崩盤。





鄧特在專訪中指出，印鈔以及財政刺激措施掩蓋了10多年以來緩慢的經濟成長，而各國政府以及央行都在進行「不讓經濟衰退」措施，而新冠肺炎（COVID-19）更成為了印鈔並使問題惡化的完美藉口。





而高額的政府債務、經濟中資產泡沫，以及糟糕的人口趨勢發展（嬰兒潮世代在千禧世代經濟繁榮前就已經退休）等因素相互影響之下，導致金融市場日漸疲軟。





而最近備受投資人關注、已成為市場領先指標的比特幣（Bitcoin）則被鄧特稱為「泡沫中的泡沫」，自4月達到高峰之後，比特幣面臨幾近腰斬的局面，鄧特指出，如果加密貨幣已經觸頂的話，那麼美股將在約2個月內跟進。





而在股市動能上升，但基本面卻走弱的情況之下，從歷史上的觀點來看，這是1個週期結束的跡象。鄧特表示，美股上漲的空間有限，但是下跌的幅度在65%到80%之間，鄧特預測指出美股重創之後，第1波重擊的跌幅「會在2到3個月內達到50%」。





從歷史紀錄來看，美股將會呈現自由落體的狀態，就像是1929年以及1987年的股災，不過鄧特指出這不全然是壞消息，這次崩崩盤只是「一次重置」，並不會永遠持續下去。2022年到2023年，當千禧世代推動經濟重新振作，但在這之前，必須先「度過這場泡沫」。





鄧特曾經在今年3月時警告美國經濟即將陷入地獄，1場巨大的崩潰即將到來，最慢在今年6月底前，美股將上演「史上最慘烈的崩盤」。



