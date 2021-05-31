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否認為中國棄盟友　紐西蘭總理：澳洲是緊密家人

▲紐、澳兩國領導人高峰會談前夕，紐西蘭總理阿爾登否認為了利益而就中國問題噤聲，並強調澳洲是紐西蘭「最緊密的家人」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐、澳兩國領導人高峰會談前夕，紐西蘭總理阿爾登否認為了利益而就中國問題噤聲，並強調澳洲是紐西蘭「最緊密的家人」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-31 10:58:09

（中央社記者丘德真雪梨30日專電）紐、澳兩國領導人高峰會談前夕，紐西蘭總理阿爾登否認為了利益而就中國問題噤聲，並強調澳洲是紐西蘭「最緊密的家人」。

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澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）昨晚播放新聞節目「60分鐘」，質疑紐西蘭是否已因中國利益而拋棄傳統盟友澳洲；節目中甚至以「紐習蘭」（NewXi-Land）一詞，來形容紐西蘭可能已淪為中國國家主席習近平的新領地，並諷刺紐西蘭為了討好中國而拋棄盟友澳洲。

「60分鐘」記者史坦福特（Tom Steinfort）在節目中提到，今年3月歐、美14國針對中國政府於新疆和香港人權問題聯合發表譴責聲明；但在「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐五國組成的安全情報分享網絡）中，唯有紐西蘭沒參與。史坦福特認為，紐西蘭與澳洲對中國立場的分歧，已引起國際輿論關注。

「60分鐘」節目指紐西蘭疑似被中國買通，故此面對中國違反人權時選擇噤聲。

而即將於今天與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）進行高峰會談的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），於今天早上趕在高峰會前接受紐西蘭新聞網站Newshub訪問。她強調，紐西蘭並沒有就中國問題噤聲。

在訪問一開始，Newshub主播賈納（Duncan Garner）提問：「澳洲是我們（紐西蘭）在這世界上最好的朋友嗎？」對此，阿爾登回答「他們（澳洲）是我們最緊密的家人，我認為從多方面來說，都確實是如此。」

阿爾登解釋，指紐西蘭和澳洲本來就有各自獨立地處理自己外交事務；兩國在面對中國議題時，大多數時候都是步調一致的，較少是立場相左的。她認為，輿論之所以關注紐西蘭面對中國與澳洲立場不一的問題，其實是「澳洲媒體塑造出來的觀感」，而非真有其事。

阿爾登提到，她在2019年訪問中國北京時，曾當面向中方表示關注中國人權問題。她強調，不論是私底下還是在公開場合，她的言論態度都是一致的。

據澳洲廣播公司（ABC）2019年4月2日報導，當時訪問北京的阿爾登表示，她在行程中曾當面向習近平和中國總理李克強表示，她關注新疆維吾爾族人遭關押在「再教育營」的問題。（編輯：高照芬）1100531

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