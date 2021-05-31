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紓困條例拚三讀　立院恐上演表決大戰

▲立法院31日針對紓困條例加開院會，但朝野對紓困追加預算仍有歧異，恐上演表決大戰。（圖／NOWnews資料照）
▲立法院31日針對紓困條例加開院會，但朝野對紓困追加預算仍有歧異，恐上演表決大戰。（圖／NOWnews資料照）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-31 10:37:37

立法今（31）日加開院會針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》11條及第19條條文修正草案進行審查；但民進黨立院黨團日前提出再追加預算修正動議，將所需預算上限從6,300億追加至8,400億；雖民眾黨、時代力量黨團均表支持，但國民黨卻質疑追加預算有空白授權問題，接下來恐將上演表決大戰。

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行政院發言人羅秉成日前表示，立法院今天若三讀修正紓困條例，行政院將在6月3日提出特別預算案後，統一完整對外宣布紓困方案的具體内容。

紓困條例期限僅到今年6月，行政院曾兩度追加，目前特別預算最高額度為4,200億元，為因應國內疫情升溫，政院日前再提草案，盼延長1年並再追加2,100億元。不過，民進黨團在朝野協商時加碼，將條例所需預算上限改為8,400億元，並可視疫情狀況分期編列。

民進黨團幹事長劉世芳表示，第11條條文僅剩國民黨還沒簽字，如果今天正式開議前，國民黨願意簽，就不用表決，只需處理附帶決議即可，但國民黨已不同意視訊表決，因此若要表決，就要回到議場。

國民黨團總召費鴻泰指出，黨團對於是否要在協商結論簽字還沒做出最後決定，若不簽字，法案要保留1個月協商冷凍期，今天就沒有院會表決的問題；國民黨團首席副書記長陳玉珍則說，民進黨要提高預算上限，但是否淪為空白授權，恐有疑義，國民黨團主張嚴審預算細項。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團大方向同意紓困條例修法，但增加的預算需分批動用，應讓施打疫苗為優先，並將防疫照顧假津貼入法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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