國產疫苗引陰謀論？高嘉瑜：政府應清查相關人士是否持股
本土新冠肺炎疫情蔓延，衛福部昨（30）日宣布簽約採購500劑國產高端疫苗，但外界質疑政府阻擋外國疫苗進口，且國產疫苗未通過二期臨床實驗，引發炒股疑慮。民進黨立委高嘉瑜今(31)日呼籲政府官員應該出來自清，說明有無持有國產疫苗股價。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-31 11:16:41｜2021-05-31 11:21:41
立院院會今日審議行政院函請「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第十一條及第十九條條文修正草案」案等10案。會前媒體詢問採購鴻海跟佛光山購買疫苗遭到政府阻止，買國產疫苗引發炒股疑慮一事。
高嘉瑜表示，台灣現在最需要就是疫苗，不管是國產還是國外疫苗，民眾都期待注射，中央應該放寬程序與行政流程。現在外面陰謀論很多，也不願看到中傷政府，有類似狀況政府應該自清，要公布有沒有人買高端的相關股票，不然對政府威信有影響。
針對炒股自清的說法，傳出引發民進黨內部不滿？高嘉瑜表示，網路與民間有很多陰謀論，對政府不好的事情，不應該讓陰謀論記係發生，沒有就要澄清，相信公開資訊都查得到，當務之急是買疫苗，不應該讓有心人攻擊政府，公佈是好事，所以要正面回應。
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