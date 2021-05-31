捐疫苗「一定要中央簽約」！北醫學者揭2關鍵：問題很大

隨著新冠肺炎持續延燒，國內疫苗需求也大幅提升，不少民間企業及宗教團體都有意引進疫苗捐贈。不過，指揮中心對此表示「考量到疫苗的安全性，仍舊需要中央政府與原廠簽約採購及分配執行」，該回應引爆雙北市長接連槓上中央。對此，台北醫學大學學者李崇僖在臉書解釋，為何民間企業捐贈疫苗必須透過「中央簽約」的流程。





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李崇僖指出「目前所有國外施打中的疫苗都是基於EUA（緊急授權使用），EUA的意義是政府基於緊急需要，確定廠商有生產量能且產品有基本的安全數據，就核發EUA，這跟一般取得正式藥證不同，取得藥證沒有附帶供貨義務，EUA則可能有供貨義務（例如疫苗此種需政府調度分配的物資，所以在核發EUA之前就會先簽採購合約）」。





「基於此，疫苗的EUA就是政府與廠商的直接交涉，實在無法想像廠商會把沒有正式藥證的疫苗賣給民間單位，讓民間單位自己去做捐贈，國際上沒有這種作法，別說台灣的宗教團體或科技企業，就連美國的APPLE也不可能做到，但美國政府基於EUA已經取得的存貨，是可以自己做國際援助的」。





▲對於民間企業有意捐贈疫苗卻要通過中央簽約一事，台北醫學大學學者李崇僖在臉書解釋原因。（圖／美聯社／達志影像）

李崇僖提到「從政府立場言，我要動用EUA，就是要你確保一定量的疫苗來施打，幾百萬劑的疫苗不會一次到貨，那如果是捐贈模式，根本就無法確保後續到貨，因為廠商若沒有跟政府直接簽約，政府沒有契約上請求權，像這樣的模式，會對政府的預防接種資源調度產生很大的不確定性，這是為何政府堅持必須由政府和廠商簽約的原因。





此外，李崇僖還說，這種模式除了會導致預防接種資源產生很大的不確定性，還有一點令人擔憂，依據《民法》第411條規定，「贈與之物不負瑕疵擔保責任」，若疫苗真的出了問題，政府作為受贈與者，將無法要求賠償。（編輯：張嘉哲）



