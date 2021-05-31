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醫院戶外帳篷醫療區　網憂醫療不足　部立臺北醫院發聲明

醫院戶外帳篷醫療區　網憂醫療不足　部立臺北醫院發聲明
醫院戶外帳篷醫療區　網憂醫療不足　部立臺北醫院發聲明

健康醫療網

2021-05-31 11:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】疫情下醫療量能備受關注，有民眾30日po出影片，內容是多名患者躺在衛福部台北醫院的戶外醫療等待區裡治療，另外醫療人員救治之餘還要掃除下雨積水，許多網友憂醫療資源不足。部立臺北醫院發聲明強調，該戶外帳篷是預防院內感染的等待區，沒有「無法收治病人之狀況」，並加裝遮雨簾，維護病人隱私。

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急診科主任　親回文說明

針對民眾爆料，台北醫院急診科主任游秉勳親自回文說明，之所以要在戶外處理病人，是因為戶外病毒量可以降到最低，等病人核酸檢測結果出來（約3-4小時），再決定收治到專責病房還是一般病房住院，但是在這3-4小時的空檔醫護也需要盡力處理病人的病情。

游秉勳在文內強調，目前北區的專責病房調度及時，有確診病人狀況不穩定都會接受及時治療，請大家一起努力，台灣加油。

臺北醫院發聲明　仍可收治確診患者

衛生福利部臺北醫院指出，則針對31日媒體報導內容，發出聲明如下：

1.COVID-19疫情嚴峻，本院配合中央流行疫情指揮中心規定，於5月16日即停止與延後非緊急手術、檢查與治療，並採用分艙分流的緊急做法。

2.所有病人於入急診室前一律先採檢抗原檢測，陰性即入急診，住院前一律先接受PCR篩檢，採檢結果為陰性者始得進入病房治療。

3.等待抗原採檢結果前均於急診室旁的鷹架下之「院區內臨時等待區，非網傳之大馬路上」，並有醫護人員即時觀察生命徵象，以維護病人安全並杜絕院內感染風險，若病人採檢結果為陽性，則依照傳染病防治法依據病症狀況安排住院隔離。

4.目前本院專責收治COVID-19病人床位共72床，在全體同仁齊力調度下並無「無法收治病人之狀況」，亦無病人久候之情形，今日本院亦於帳篷區加設遮雨簾，以維護病人隱私。

5.造成社會觀感及民眾恐慌，本院深感歉意亦虛心接受大眾批評，感謝各位對本院的關愛，本院仍會努力以赴、全力抗疫。



資料來源：健康醫療網 醫院戶外帳篷醫療區　網憂醫療不足　部立臺北醫院發聲明

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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