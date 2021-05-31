部立台北醫院擠爆病患？ 陳宗彥嚴正澄清：分倉分流過程
國內疫情升溫，醫療量能緊繃，各大醫院也陸續傳出狀況，外傳有民眾看了部立台北醫院臨時棚影片就像「人間煉獄」，質疑醫療量能。為此中央流行疫情指揮中心今（31）日上午11:30，由副指揮官陳宗彥召開臨時記者會，他強調這是醫院對病患分倉分流的過程，臨時棚是為了讓大家在院外等待檢驗結果，以保護院內病人、醫護與醫療資源，也重申所有物資都包含戰備存量的標準。
記者許家禎／台北報導
2021-05-31 11:50:35｜2021-05-31 12:16:22
針對網路流傳有部立台北醫院的影片，陳宗彥澄清，這是醫院對病患分倉分流的過程，臉書上也有澄清，這是確保病患就醫，也是對醫療資源的保護。醫療應變組副組長王必勝指出，病人進入急診室以前，會先做快篩抗原，陰性才可進急診、PCR陰性才可以住院，這是全國醫院都適用，最主要就是要保護院內病人、醫護與資療資源。
陳宗彥指出，病患做檢查需要有等待的時間，急診室外的棚架有三點聲明。聲明一：所在地仍屬院區裡，不是路邊。第二：棚內也不是做治療，而是讓病患等待檢驗結果。第三：臨時棚是為了讓病患等待過程可遮風避雨，需要躺臥的會讓他們使用，旁邊也有醫護人員注意，並強調部立台北醫院醫療充足。
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