COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

部立台北醫院擠爆病患？　陳宗彥嚴正澄清：分倉分流過程

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議會後進行說明。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議會後進行說明。(圖／指揮中心提供)

記者許家禎／台北報導

2021-05-31 11:50:35｜2021-05-31 12:16:22

國內疫情升溫，醫療量能緊繃，各大醫院也陸續傳出狀況，外傳有民眾看了部立台北醫院臨時棚影片就像「人間煉獄」，質疑醫療量能。為此中央流行疫情指揮中心今（31）日上午11:30，由副指揮官陳宗彥召開臨時記者會，他強調這是醫院對病患分倉分流的過程，臨時棚是為了讓大家在院外等待檢驗結果，以保護院內病人、醫護與醫療資源，也重申所有物資都包含戰備存量的標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對網路流傳有部立台北醫院的影片，陳宗彥澄清，這是醫院對病患分倉分流的過程，臉書上也有澄清，這是確保病患就醫，也是對醫療資源的保護。醫療應變組副組長王必勝指出，病人進入急診室以前，會先做快篩抗原，陰性才可進急診、PCR陰性才可以住院，這是全國醫院都適用，最主要就是要保護院內病人、醫護與資療資源。

陳宗彥指出，病患做檢查需要有等待的時間，急診室外的棚架有三點聲明。聲明一：所在地仍屬院區裡，不是路邊。第二：棚內也不是做治療，而是讓病患等待檢驗結果。第三：臨時棚是為了讓病患等待過程可遮風避雨，需要躺臥的會讓他們使用，旁邊也有醫護人員注意，並強調部立台北醫院醫療充足。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀