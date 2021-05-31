紓困4.0來了！立院三讀通過追加　紓困預算提高至8400億

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院發言人羅秉成日前表示，立法院通過紓困條例修正草案三讀後，行政院將在6月3日提出特別預算案，並完整對外宣布紓困方案的具體内容。
據日前行政院會後記者會的初步規劃，非預算協助的貸款部分，相關紓困貸款、延長貸款、利息補貼都會持續延續到年底。此外也特別針對央行中小企業貸款部分，原匡列3千億貸款額度，增加1千億至4千億；區分為3種貸款額度上限方案，分別為400萬元、1,600萬元和50萬元，其中50萬元方案預計可惠及500萬小規模營業人。
勞工紓困貸款10萬元，上次從50萬名額再加碼50萬，目前約有90幾萬人受惠，紓困4.0將再提撥500億額度讓50萬勞工申請，也有利息上的補貼跟協助。
在中低收入戶的部分，每個月會加碼1500元，共3個月、4500元；急難紓困的部分則是1萬元至3萬元額度、另外針對無一定雇主或自營工作者則發放每個月1萬、共3個月；農漁民、甲級漁工的部分則是每個月補助1萬，共3個月；交通部轄下的導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機也是每個月1萬塊、共3個月。
協助產業員工薪資補貼方面，原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬，這次會盡快跟各部會討論、從寬認定，把4成薪資補貼直接用最高級距2萬認定，在這2個月內盡快發放。稅賦方面，原來認定課徵的部分，基本上就不課稅，至於繳稅延緩或分期繳稅的部分，財政部也正在進行可行性評估。
此外，紓困4.0也新增了孩童家庭防疫補貼，預計於6月15日起始啟動發放，預計250萬人受惠，且3級疫情管制期結束前出生的新生兒，都可以領取這筆補貼；其他的紓困措施，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理，並要求各部會降低業務辦理過程可能發生群聚的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。