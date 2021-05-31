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開放購買疫苗？陳時中改口：法規面可解決、收到6個申請

▲指揮中心指揮官陳時中今（31）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強攝）
▲指揮中心指揮官陳時中今（31）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強攝）

記者劉雅文/綜合報導

2021-05-31 14:48:07｜2021-05-31 16:32:54

中央流行疫情指揮中心，今（31）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增274例本土確診個案，以及校正回歸73例個案，並且新增15人死亡。

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陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁，在網路上痛批，有疫苗要進口，法規完全不是問題，可以用《藥事法》或《傳染病防治法》，認為不該有法規障礙，打臉指揮中心日前宣布，有企業或地方政府如果有洽談疫苗，要由中央統一簽約。

對此，指揮中心指揮官陳時中今天立即改口表示，以緊急製造輸入許可進口都沒有問題，現在都可以這樣做，先前說要中央來簽約是因為，簽約過程非常煩瑣，由政府服務、幫忙簽約，讓法律保障更好。

陳解釋：「自己去簽，也都符合法規這也是可以來討論的」，但是這樣的說法也完全打臉他前幾天所提，就算有人要進口疫苗，也應該要由中央統一簽約，陳還強調，很多藥廠原則，是不跟「非國家單位」去談，有些甚至只跟COVAX談，所以希望政府以負責任角度，但隨即又補充，有人覺得更方便可以拿到，相關法規面，可以盡量來解決這個問題。

陳時中也透露，有跟食藥署來文的有4個單位，跟疾管署行文的有2個單位，媒體報導但是沒有來文的有10個單位，有來文的到目前沒有人提出文件，陳時中提到，最後還是要申請EUA授權，貨源是否符合要求，都要審查，所以很樂於大家有興趣買疫苗，可以即時幫大家檢視，也避免走冤枉路。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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