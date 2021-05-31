開放購買疫苗？陳時中改口：法規面可解決、收到6個申請

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對此，指揮中心指揮官陳時中今天立即改口表示，以緊急製造輸入許可進口都沒有問題，現在都可以這樣做，先前說要中央來簽約是因為，簽約過程非常煩瑣，由政府服務、幫忙簽約，讓法律保障更好。
陳解釋：「自己去簽，也都符合法規這也是可以來討論的」，但是這樣的說法也完全打臉他前幾天所提，就算有人要進口疫苗，也應該要由中央統一簽約，陳還強調，很多藥廠原則，是不跟「非國家單位」去談，有些甚至只跟COVAX談，所以希望政府以負責任角度，但隨即又補充，有人覺得更方便可以拿到，相關法規面，可以盡量來解決這個問題。
陳時中也透露，有跟食藥署來文的有4個單位，跟疾管署行文的有2個單位，媒體報導但是沒有來文的有10個單位，有來文的到目前沒有人提出文件，陳時中提到，最後還是要申請EUA授權，貨源是否符合要求，都要審查，所以很樂於大家有興趣買疫苗，可以即時幫大家檢視，也避免走冤枉路。
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