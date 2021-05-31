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「全台普利共好商城」當機　修復完成可選購

▲霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」(圖／農業局提供2021.5.31)
▲霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」(圖／農業局提供2021.5.31)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-31 11:49:33｜2021-05-31 11:51:45

台中市政府為加強防疫，市場分流，市長盧秀燕提出「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足，減少外出購物，農業局向市民推薦「全台普利共好商城」平台，可線上採購蔬果箱等產品，昨(30)日下午線上瞬間湧入20幾萬筆流量，造成系統超載暫時關閉網站，經緊急修復並於今日凌晨2時恢復運作，將儘速將民眾訂購的產品配送出貨。

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農業局表示，「全台普利共好商城」是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府農業局也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品，包括霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」、大安區農會推出內含香腸、貢丸、餡餅與水餃的「大安飛天豬農畜產品組合」、新社區農會推出含多種菇類的「新社百菇驚喜箱」，另也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台選購漁貨。

 

農業局指出，市府昨日於台中市流行疫情指揮中心線上記者會鼓勵民眾「線上採購」，減少實體採購，並推薦「全台普利共好商城」，民眾熱烈響應防疫政策，昨下午3時至5時商城網站瞬間湧入20幾萬筆流量，系統超載啟動自動保護機制關閉入口網站，民眾暫時無法順利上網訂購，經搶修後已於今日凌晨2時恢復運作，歡迎民眾繼續訂購，支持在地農特產。

 

農業局表示，民眾預訂的商品將儘速配送，同時確保霧峰區農會及其他合作的農會、台中市魚市場等單位持續供應，呼籲市民無須搶購。此外，台中市民於「全台普利共好商城」訂購產品可享免運費優惠，在家線上採購農產，不用外出就能送到家中，減少感染風險。

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