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想刪社交距離APP！媽突收「通知」嚇哭　她驚：有在運作

▲有網友原本想刪除台灣社交距離App，但看到媽媽突然收到通知，瞬間嚇傻。（圖／記者楊智傑攝）
▲有網友原本想刪除台灣社交距離App，但看到媽媽突然收到通知，瞬間嚇傻。（圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 12:35:03

隨著台灣疫情升溫，全國三級防疫警戒延長至6月14日，指揮中心也呼籲民眾下載安裝「台灣社交距離」APP，但卻有人認為沒用而將其刪除。近日，就有網友指出，自己原本想刪掉社交距離App，結果媽媽突然收到通知，讓她頓時嚇傻，也感嘆「原來這App還是有在運作的」，貼文也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，最近大家都在討論「台灣社交距離App」根本沒用，自己也考慮要刪掉，結果媽媽突然收到「接觸通知」，已經嚇到哭了，因為這幾週都有分流上班，到超商、市場也是買完就走，沒想到還是收到通知。

原PO接著說，1922打了很久才接通，雖然請她們打給衛生局，但卻一直沒人接，讓她相當驚慌「現在媽媽要自己關一間嗎？要關到14天嗎？還是已經來不及了…這幾天家裡都開冷氣」。原PO也提到，雖然男友叫她過去一起住，但自己有重大傷病比較危險，也擔心會害到男友，最後感嘆「我們在台北市，原來這App還是有在運作的」。

▲原PO看到App的通知，不禁感嘆感嘆，「我們在台北市，原來這App還是有在運作的」。（圖／翻攝自《PTT》
▲原PO看到App的通知，不禁感嘆感嘆，「我們在台北市，原來這App還是有在運作的」。（圖／翻攝自《PTT》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「住在一起就注定要隔離了吧」、「隔離起來看有沒有症狀啊」、「老媽先自主隔離然後快篩吧」、「每天觀察注意症狀，不要把自己搞得太緊張」、「先去快篩，這幾天自主隔離」。另外，也有不少人感到驚訝，「原來真的有確診者上傳啊」、「誰說沒用，馬上就傳來」、「真的別亂刪欸」、「這真的會有用喔」。

針對網路上號召「刪掉App」的聲音，App負責人詹仲昕日前也出面回應，不要輕易刪除App，已經將開始大量上傳確診個案，請民眾注意App之提示，以掌握自身健康狀況，也提醒「App會紀錄使用者14天的接觸史，但若刪除App，紀錄將會一併刪除。因此希望各位能持續使用App，正確開啟接觸通知功能」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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