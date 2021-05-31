NBA／故意踩綠軍隊徽？厄文賽後被不理智球迷丟水瓶

布魯克林籃網今(31)日在客場擊敗波士頓塞爾提克，系列賽取得3:1領先，賽後明星後衛Kyrie Irving(厄文)在退場時，被不理智球迷丟水瓶，不過轉播單位也拍到他似乎故意走到塞爾提克場上隊徽Logo處踩了一下，讓人丈二金剛摸不著頭緒。

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Irving過去曾在塞爾提克效力過，不過雙方分手時卻鬧得不歡而散，這次回到TD花園廣場，他一拿球就被綠軍球迷狂噓，不過在擺脫G3的低迷後，此役他砍下39分作為回應。

比賽結束後，籃網球員陸續走回休息室，這時一名球迷突然對Irving扔水瓶，隨後他被警察逮捕，並且戴上了手銬。賽後塞爾提克球團發表聲明表示，這位球迷將永遠不能進入主場觀賽。

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不過事實上現場鏡頭也拍到了Irving的一些爭議畫面，他在和隊友擊掌時，走到了塞爾提克隊徽附近，並且刻意朝此重重的踩了一下，也引起賽後不少人的討論。