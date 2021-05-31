COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／故意踩綠軍隊徽？厄文賽後被不理智球迷丟水瓶

▲Kyrie Irving採了塞爾提克隊徽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving採了塞爾提克隊徽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-31 12:27:12｜2021-05-31 12:44:12

布魯克林籃網今(31)日在客場擊敗波士頓塞爾提克，系列賽取得3:1領先，賽後明星後衛Kyrie Irving(厄文)在退場時，被不理智球迷丟水瓶，不過轉播單位也拍到他似乎故意走到塞爾提克場上隊徽Logo處踩了一下，讓人丈二金剛摸不著頭緒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Irving過去曾在塞爾提克效力過，不過雙方分手時卻鬧得不歡而散，這次回到TD花園廣場，他一拿球就被綠軍球迷狂噓，不過在擺脫G3的低迷後，此役他砍下39分作為回應。

比賽結束後，籃網球員陸續走回休息室，這時一名球迷突然對Irving扔水瓶，隨後他被警察逮捕，並且戴上了手銬。賽後塞爾提克球團發表聲明表示，這位球迷將永遠不能進入主場觀賽。

在這件事的調查中，我們將全力支持並協助波士頓警方。我們對違反球迷行為準則的人採取零容忍的態度，這位球迷將被花園球館終身禁止入場看球。」官方在聲明中如此寫道。

不過事實上現場鏡頭也拍到了Irving的一些爭議畫面，他在和隊友擊掌時，走到了塞爾提克隊徽附近，並且刻意朝此重重的踩了一下，也引起賽後不少人的討論。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀