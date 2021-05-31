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「台灣需要疫苗！」國民黨號召繫黃絲帶向蔡政府請命

▲國民黨主席江啟臣對蔡英文總統提出疑問，台灣已有6000多人確診，疫苗政策在哪裡？(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)
▲國民黨主席江啟臣對蔡英文總統提出疑問，台灣已有6000多人確診，疫苗政策在哪裡？(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-31 12:46:27｜2021-05-31 12:47:31

面對嚴峻疫情及疫苗取得困境，國民黨主席江啟臣今(31)日上午與全台22縣市議會黨團召開視訊記者會，共同提出「防疫三訴求」，呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗，並要求政府拿出行動拯救人民生命，同時號召全民「風雨同心、團結抗疫」，以臉書頭貼、繫黃絲帶等五項行動，向各方表達人民的心聲。

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國民黨提出防疫訴求，對國際，台灣是國際社會重要的夥伴，更是全球供應鏈重要的成員，向國際社會呼籲，台灣亟需國際認證的疫苗，「幫助台灣，就是幫助全世界」。

國民黨也指出，短短半個月，防疫天堂一夕崩落，110條人命、近6500位本土病例，國難當頭，傷害已超過SARS，他們要正告民進黨政府，放下傲慢拿出行動，人民的生命不能等。

為落實訴求，國民黨也在官方臉書與江啟臣臉書上發起請全民換上「台灣需要疫苗 (Taiwan Needs Vaccines)」臉書頭貼，讓全世界以及我們的政府，看見人民最迫切的需求；請全民將黃絲帶（或布條），繫在對外陽台或窗戶顯眼處，向政府請命。人民健康正在快速流逝，台灣需要「充足、安全、有效，國際認證」的疫苗。

國民黨並設計「台灣需要疫苗Taiwan Needs Vaccines」貼紙圖檔，防疫期間，歡迎所有的民眾下載列印，大家可以將圖檔貼在門口、陽台、窗戶、擋風玻璃上，向政府表達心聲。

江啟臣也對蔡英文總統提出疑問，台灣已有6000多人確診，疫苗政策在哪裡？什麼時候才能讓全台70%的人民完成注射，達到群體免疫的目標？

國民黨再問，企業願意捐助、宗教團體願意捐助、地方政府願意採購、國際友人願意幫忙，為什麼政府還要藉故推託?找1,000個理由阻難多元管道疫苗取得？「蔡總統，你的心中窮得只剩下意識形態與面子問題嗎？」政府是否可以承諾「全民免費施打疫苗」？

國民黨也質疑，他們不反對國產疫苗，但任何疫苗沒有國際認證最基本的要求之前就要施打，人民會心安嗎？進口疫苗也必須符合COVEX的標準，任何人要採購疫苗都要求符合標準才引進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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