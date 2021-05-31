COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

手指痛肩膀硬是類風濕性關節炎？一張九宮格看懂危險因子

手指痛肩膀硬是類風濕性關節炎？一張九宮格看懂危險因子
手指痛肩膀硬是類風濕性關節炎？一張九宮格看懂危險因子

每日健康-每日都做得到的健康

2021-05-31 13:00:43

手指痛肩膀硬是關節變形？類風濕性關節炎危險因子

我是廣告 請繼續往下閱讀
有時候早上起床覺得手指僵硬難以活動？明明沒有打籃球，手指怎麼會突然吃蘿蔔乾？莫名出現關節腫痛是老化造成、還是有可能是類風濕性關節炎？童綜合醫院過敏免疫風濕科邱瑩明主任說明，當手部關節出現明顯症狀，或是早上起床身體僵硬超過1小時以上，都需要特別小心！邱主任指出，手指關節痛到第三排（握拳時凸起的地方），通常已經不是一般退化性關節炎，例如「無法完全握拳」，一般人握拳後手中間是不會有空隙的，當關節痛到無法完全握緊，就要留意可能是類風濕性關節炎。

高風險族群包括女性、50歲以上、長期抽菸或暴露菸害環境的族群都容易罹患類風濕性關節炎，可透過抽血檢查進一步確認，主要檢查項目包含類風濕因子、CCP抗體、發炎指數。民眾可參照類風濕性關節炎的「九宮格」圖表，若危險因子連線愈多，更應及早至免疫風濕科就診治療。

今健康
今健康
類風濕性關節炎只能用類固醇？階梯式治療改善根本

一般民眾以為類風濕性關節炎只是關節疼痛，邱主任提醒，當關節嚴重腫脹時，平時輕而易舉的動作可能都無法完成，大大影響正常生活，連上廁所抽衛生紙都將異常艱難，若延誤治療時間，更可能造成關節嚴重變形，且是不可逆的永久傷害。

今健康
今健康
另外，民眾多以為治療類風濕性關節炎只有類固醇可用，邱瑩明主任表示，類固醇能夠在發病初期短暫使用，可迅速緩解症狀，唯長期使用會有副作用風險，現今治療多將類固醇應用於急性期，目的是盡快控制症狀，之後可替代為免疫調節劑等藥物，同時可達到良好治療效果。 

今健康
今健康
邱主任指出，面對類風濕性關節炎會採取「階梯式治療」，以發生火災為喻，關節發炎就像是室內正在起火，類固醇便如灌水熄火，幫助火勢迅速控制下來，不過一旦停止供水，可能又會再度延燒，長期澆水也會造成房屋腐爛，因此不會長期使用類固醇，免疫調節劑的作用則是將房屋改造成防火材質、生物製劑則是針對房屋易燃部分補強，找出火災源頭，徹底杜絕火災發生的可能。

今健康
今健康
評估類風濕性關節炎　醫病溝通更重要

由於類風濕性關節炎患者需要長期與醫療團隊配合治療，邱主任也鼓勵病人主動和醫師分享日常作息，像是拿筷子吃飯有沒有困難、是否能自行轉開瓶蓋等日常動作，幫助醫師快速掌握、了解目前治療效果是否理想。

邱主任表示，雖然發炎指數代表疾病嚴重度，但也有部分病人關節發炎指數不高，但關節症狀已大幅降低生活品質，如家庭主婦無法將衣服摺得整齊、使用掃具有困難等，都可以與醫師溝通調整治療方向。

今健康
今健康
醫師呼籲，類風濕性關節炎九宮格項目符合愈多，愈應該盡早就醫，現今醫藥進步，已能讓疾病獲得良好控制且副作用更少，病人除了回診檢查，也要適當表達自身症狀，幫助醫師判斷病情，達到良好的疾病控制！

 

https://www.facebook.com/gooddoctorweb/videos/129162269277861

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀