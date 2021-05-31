砲轟蔡政府疫苗政策進退失據 藍嗆「打開疫苗採購黑箱」
立法院今（31）日三讀通過紓困條例追加預算至8,400億，但立法院國民黨團不滿蔡政府疫苗政策進退失據，要求延長立法院衛環委員會疫苗採購調閱專案小組運作時間至疫情結束。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-31 13:09:25
立法院國民黨團在紓困條例附帶決議中提案表示，國內疫情持續延燒，疫苗施打供不應求、爆發疫苗荒，先前蔡政府不斷對外表示疫苗採購大有進展，疫苗研發如期進行等與，但在此次疫情近乎失控的情況下，也讓蔡政府的疫苗政策陷入進退失據的窘境，尤其是陸續傳出有人介入疫苗採購導致破局、以研發為幌子進行股票內線交易等黑暗面，讓台灣面臨無疫苗可打的危險處境。
相較於立法院通過百億疫苗採購預算，台灣目前實際取得的數量不到百萬劑，外界質疑有弊端，執政黨卻以「保密協議」來搪塞質疑。民眾有知的權益，政府不能再用大內宣一手遮天，為善盡國會監督之責，建請延長衛環委員會疫苗採購調閱專案小組運作時間至疫情結束，將採購環節公開透明、供外界檢視，讓全民監督。
經朝野黨團協商後，決定在第10屆第4會期正式舉行會議後，隨即成立疫苗採購調閱小組。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。