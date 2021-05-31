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紓困4.0三讀　立院最快6／4準備召開臨時會審預算

▲立法院31日三讀通過修正紓困條例部分條文，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，最快6月4日就可召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會。（圖／NOWnews資料照）
▲立法院31日三讀通過修正紓困條例部分條文，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，最快6月4日就可召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會。（圖／NOWnews資料照）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-31 13:20:50

立法院今（31）日三讀通過紓困條例部分條文，立法院民進黨黨團幹事長劉世芳表示，若行政院會在6月3日通過紓困特別預算案並函送立法院審議，立法院最快4日就可召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會、審議預算。

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立法院會今天三讀修正通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正案，將預算上修至8,400億元，並得視疫情狀況，分期編列特別預算，並將期限延長至2022年6月30日。

劉世芳受訪時表示，今天通過紓困條例三讀，3日經總統公布後，行政院就可開始進行預算編列，而當天剛好是周四，若行政院院會當天通過紓困特別預算案並函送立法院審議，那立法院最快4日就可以召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會進行預算審查。

屆時，行政院長蘇貞昌需要到立法院就特別預算進行報告，且預算需交由立法院相關委員會審查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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