紓困4.0三讀 立院最快6／4準備召開臨時會審預算
立法院今（31）日三讀通過紓困條例部分條文，立法院民進黨黨團幹事長劉世芳表示，若行政院會在6月3日通過紓困特別預算案並函送立法院審議，立法院最快4日就可召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會、審議預算。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-31 13:20:50
立法院會今天三讀修正通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正案，將預算上修至8,400億元，並得視疫情狀況，分期編列特別預算，並將期限延長至2022年6月30日。
劉世芳受訪時表示，今天通過紓困條例三讀，3日經總統公布後，行政院就可開始進行預算編列，而當天剛好是周四，若行政院院會當天通過紓困特別預算案並函送立法院審議，那立法院最快4日就可以召開朝野協商及談話會，準備召開臨時會進行預算審查。
屆時，行政院長蘇貞昌需要到立法院就特別預算進行報告，且預算需交由立法院相關委員會審查。
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