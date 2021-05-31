COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

傳奇主播任立渝退休　半世紀氣象生涯劃下句點

▲任立渝（左）和詹怡宜共事長達10年。（圖／詹怡宜臉書）
▲任立渝（左）和詹怡宜共事長達10年。（圖／詹怡宜臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-31 13:40:44

76歲的氣象主播任立渝今（31日）宣告退休，結束近50年的播報生涯，TVBS新聞部副總詹怡宜和他共事10多年，在臉書發文道別「和一個傳奇說再見，任大哥今天播完就退休了」，並透露任立渝對她說：「疫情中大家不注意這個，剛好我就靜靜退吧。」正符合他低調的個性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
任立渝播報超過半世紀，對新聞處理相當盡責，詹怡宜透露任立渝剛轉到TVBS上班就遇到日本311大地震，當時急需找專家進棚錄影，沒想到向來好商量的任立渝卻堅持不錄影，直言：「我的專長是天氣預報，地震不是我的領域。」詹怡宜事後回想，才明白即使是天氣，像是全球暖化等議題，名嘴都講得天花亂墜，任立渝卻只肯講透過資料精確研判的「天氣預報」，這才讓她了解「這就是任立渝歷經半世紀一直讓人信賴的原因。」

▲許多觀眾看著任立渝播報的氣象新聞長大。（圖／詹怡宜臉書）
▲▼許多觀眾看著任立渝播報的氣象新聞長大。（圖／詹怡宜臉書）
▲許多觀眾看著任立渝播報的氣象新聞長大。（圖／詹怡宜臉書）
任立渝縱橫氣象播報生涯50年，不少人都對他說「我們都是看你的氣象長大的」、「我媽媽也是，只聽你報氣象。」詹怡宜表示很合理，因為任立渝1968年就進了中央氣象局當預報員，在1993年自氣象局退休前，任立渝一直是氣象局代表性發言人。

詹怡宜透露和任立渝共事10年值得驕傲，他不但氣象播報值得信任，讓人放心，還是收視率保證，且任何人問他天氣，他都會不厭其煩認真回答。這位人生中播報過大約500次颱風資訊的傳奇氣象主播，在天氣圖前的播報模樣，呈現出的是嚴謹的專業、敬業的用心、與不浮誇實事求是的態度，詹怡宜認為：「這些剛好就是新聞媒體最該有的價值。」



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀