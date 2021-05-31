傳奇主播任立渝退休　半世紀氣象生涯劃下句點

76歲的氣象主播任立渝今（31日）宣告退休，結束近50年的播報生涯，TVBS新聞部副總詹怡宜和他共事10多年，在臉書發文道別「和一個傳奇說再見，任大哥今天播完就退休了」，並透露任立渝對她說：「疫情中大家不注意這個，剛好我就靜靜退吧。」正符合他低調的個性。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-31 13:40:44
任立渝播報超過半世紀，對新聞處理相當盡責，詹怡宜透露任立渝剛轉到TVBS上班就遇到日本311大地震，當時急需找專家進棚錄影，沒想到向來好商量的任立渝卻堅持不錄影，直言：「我的專長是天氣預報，地震不是我的領域。」詹怡宜事後回想，才明白即使是天氣，像是全球暖化等議題，名嘴都講得天花亂墜，任立渝卻只肯講透過資料精確研判的「天氣預報」，這才讓她了解「這就是任立渝歷經半世紀一直讓人信賴的原因。」
任立渝縱橫氣象播報生涯50年，不少人都對他說「我們都是看你的氣象長大的」、「我媽媽也是，只聽你報氣象。」詹怡宜表示很合理，因為任立渝1968年就進了中央氣象局當預報員，在1993年自氣象局退休前，任立渝一直是氣象局代表性發言人。
詹怡宜透露和任立渝共事10年值得驕傲，他不但氣象播報值得信任，讓人放心，還是收視率保證，且任何人問他天氣，他都會不厭其煩認真回答。這位人生中播報過大約500次颱風資訊的傳奇氣象主播，在天氣圖前的播報模樣，呈現出的是嚴謹的專業、敬業的用心、與不浮誇實事求是的態度，詹怡宜認為：「這些剛好就是新聞媒體最該有的價值。」