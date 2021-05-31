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男星確診！粉絲憂最美小三、TXT有危險　篩檢報告出爐

▲《無法抗拒的他》有男星確診，粉絲擔憂韓韶禧受影響。（圖／JTBC Drama臉書、韓韶禧IG）
▲《無法抗拒的他》有男星確診，粉絲擔憂韓韶禧受影響。（圖／JTBC Drama臉書、韓韶禧IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-31 13:58:36｜2021-05-31 14:15:25

未開播就已造成討論的韓劇《無法抗拒的他》，今（31日）傳出其中演員金民貴確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），因該劇是由《夫婦的世界》最美小三韓韶禧、《Sweet Home》宋江主演，粉絲擔心2人與其他工作人員受影響，好在劇組透露全員已做完篩檢，報告皆呈陰性。此外，BTS師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的工作人員也有人中鏢，成員已自費快篩，結果全為陰性。 

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▲▼金民貴（上）有參演《無法抗拒的他》。（圖／Big
▲▼金民貴（上）有參演《無法抗拒的他》。（圖／Big picture、JTBC Drama臉書）
▲▼金民貴（上）有參演《無法抗拒的他》。（圖／Big
演員金民貴確診新冠肺炎，經紀公司「Big picture娛樂」表示，金民貴是被染疫的經紀人傳染，目前經紀人已康復，藝人正在隔離接受治療，對於晚一步對外告知情況，向外界鄭重道歉。 

因金民貴有參與即將開播的韓劇《無法抗拒的他》，他劇中飾演女主角的同學，粉絲因此擔心韓韶禧、宋江以及工作人員受影響，該劇劇組表示，全員已在第一時間完成篩檢，目前都是陰性，拍攝未因此中斷，強調正依循防疫守則拍攝中。 

BTS師弟TXT今原定舉辦發片記者會，下午傳出工作人員確診，公司「BIGHIT MUSIC」緊急改為線上活動，也表示雖然藝人未收到政府要求篩檢通知，但他們已自費進行快篩，目前全員陰性。

▲TXT的工作人員也確診，藝人已快篩完成，全呈陰性。（圖／TXT
▲TXT的工作人員也確診，藝人已快篩完成，全呈陰性。（圖／TXT Twitter）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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