國產疫苗只做二期影響有效性？專家籲：應現在就投入三期

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陳時中還特別舉例，以國外疫苗為例，BNT新冠疫苗三期結果出來，其實也是要到2023年4月，另外莫德納的三期結果則是到2022年10月，嬌生也是在2023年5月。陳強調，雖然三期都還沒完成，可是各國都已經通過EUA緊急授權使用，疫苗如果要等到三期試驗完畢，恐怕緩不濟急。
中華民國防疫醫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》訪問時坦言：「國產疫苗沒有做三期試驗確實有很大的影響！」他解釋，因為三期的目的是在證實疫苗有效性，台灣的國產疫苗都是融合蛋白所製成的疫苗，「融合蛋白是體外合成的蛋白，有別於其他體內合成蛋白的疫苗，體外合成蛋白，在實驗室裡面會經過『變性』，之後就會跟原來的不一樣，會有抗體反應，整個效價就會下降了。」
王任賢強調，以先天來講，體外合成的蛋白疫苗，基本上效果都比較差，「在這條件下又沒有做三期臨床試驗去證明效果的話，基本上國人很難相信它是有效的。」
因應國內本土疫情正在延燒，不少專家也點名，現在其實正是國產疫苗最適合做三期試驗的時機，王任賢也認為，可以給民眾先打沒關係，緊急授權是政府的權力，但是一定要叫業者做三期臨床試驗，做了才能證實它的效果，才能重建民眾對國產疫苗的信心，王強調：「否則如果一直執意不做的話，老百姓打死都不會相信你是有效的！」
長庚病毒感染研究中心主任施信如也認為，一般疫苗的確要進入三期試驗，國產疫苗廠應該要有這樣的打算。至於台灣人到底該不該施打疫苗？施信如表示，如果有3000萬劑的莫德納當然沒有問題，「但是現況就是沒有，沒有的話就回過頭來看，如果國產疫苗第二期的抗體產生的很好，用免疫抗體去橋接有效性，這也是WHO說提到的現象與問題。」 可以邊打邊做研究，但是前提是要第二期解盲效果不錯，如果產生抗體值太低，就不值得打下去，民眾不用太過擔心，「如果解盲結果不好，應該就不會繼續這個合約，沒道理解盲出來結果不好，還要叫民眾施打。」
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