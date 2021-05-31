國產疫苗只做二期影響有效性？專家籲：應現在就投入三期

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近日

指揮官陳時中解釋，以國產疫苗一、二期受試人數跟國際比較，算是擴大的試驗，他說，國產疫苗做了將近4000人，以這樣的規模比國外一、二期試驗的數目大很多，可以視為二、三期延續計畫，以這樣規模如果能夠通過，安全性就不會有問題。

陳時中還特別舉例，以國外疫苗為例，BNT新冠疫苗三期結果出來，其實也是要到2023年4月，另外莫德納的三期結果則是到2022年10月，嬌生也是在2023年5月。陳強調，雖然三期都還沒完成，可是各國都已經通過EUA緊急授權使用，疫苗如果要等到三期試驗完畢，恐怕緩不濟急。