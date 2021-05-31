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防疫居家辦公　國健署教3招室內運動顧健康

防疫居家辦公　國健署教3招室內運動顧健康
防疫居家辦公　國健署教3招室內運動顧健康

健康醫療網

2021-05-31 14:01:02

【健康醫療網／記者曾正豪報導】因應新冠肺炎疫情警戒升級，許多職場及工作處所為確保營運不中斷，除遵守企業持續營運指引之防疫規定之外，也已升級為異地、分區、分流或遠距辦公。

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落實辦公防疫措施　適度運動提升健康

國民健康署吳昭軍署長指出，落實辦公防疫措施外，營造運動健康氛圍，才能使上班族累積足夠的健康資本，產生最大的生產力，提升健康防護力。

3式訓練核心肌群　隨時隨地都能動

吳昭軍署長說明，穩固的核心肌群(軀幹和骨盆)可維持良好的體態和脊椎健康，擁有靈活有力的上、下肢活動有助於預防下背痛和肩頸痠痛問題。國民健康署提供三式訓練核心肌群的運動，除了不定時動一動關節外，多利用職場環境隨手找張桌子、椅子和牆壁，以便隨時隨地動起來：

1、推牆抬腿跑：雙手緊貼辦公室牆壁，保持軀幹穩定快速交替抬腿跑步，約10-15秒，可訓練蹬地能力、抬腿能力，以及雙腿協調轉換能力。

2、桌邊伏地挺身：利用辦公室穩固的桌子，雙手與肩同寬伸直扶住桌子，向後退一步，背部挺直身體前傾下壓45度，再慢慢推回站立狀態，每次做10-15下，1次做1-3組，可訓練上肢肌力及核心肌群。

3、椅上風火輪：坐在不會移動的椅子前端，雙手抓緊椅邊，上背微貼椅背，用腹部力量彎曲膝蓋並往胸部方向靠近，就像踩腳踏車一樣的動作，每次做10-15下，1次做1-3組，可強化腹部肌群。

依身體狀況增加強度　留意空間通風

最後，國民健康署呼籲，防疫期間異地辦公仍需維持適度的運動，並依個人健康狀況逐步增加運動的強度或次數；注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分並維持健康的體重，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。



資料來源：健康醫療網 防疫居家辦公　國健署教3招室內運動顧健康

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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