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國民健康署吳昭軍署長指出，落實辦公防疫措施外，營造運動健康氛圍，才能使上班族累積足夠的健康資本，產生最大的生產力，提升健康防護力。
3式訓練核心肌群 隨時隨地都能動
吳昭軍署長說明，穩固的核心肌群(軀幹和骨盆)可維持良好的體態和脊椎健康，擁有靈活有力的上、下肢活動有助於預防下背痛和肩頸痠痛問題。國民健康署提供三式訓練核心肌群的運動，除了不定時動一動關節外，多利用職場環境隨手找張桌子、椅子和牆壁，以便隨時隨地動起來：
1、推牆抬腿跑：雙手緊貼辦公室牆壁，保持軀幹穩定快速交替抬腿跑步，約10-15秒，可訓練蹬地能力、抬腿能力，以及雙腿協調轉換能力。
2、桌邊伏地挺身：利用辦公室穩固的桌子，雙手與肩同寬伸直扶住桌子，向後退一步，背部挺直身體前傾下壓45度，再慢慢推回站立狀態，每次做10-15下，1次做1-3組，可訓練上肢肌力及核心肌群。
3、椅上風火輪：坐在不會移動的椅子前端，雙手抓緊椅邊，上背微貼椅背，用腹部力量彎曲膝蓋並往胸部方向靠近，就像踩腳踏車一樣的動作，每次做10-15下，1次做1-3組，可強化腹部肌群。
依身體狀況增加強度 留意空間通風
最後，國民健康署呼籲，防疫期間異地辦公仍需維持適度的運動，並依個人健康狀況逐步增加運動的強度或次數；注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分並維持健康的體重，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。
資料來源：健康醫療網 防疫居家辦公 國健署教3招室內運動顧健康
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